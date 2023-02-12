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    Самая барная улица Петербурга стала чуть менее пьяной после визита полиции

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    9 комментариев

    Четыре десятка человек завершили отдых в отделах полиции в Петербурге. Сотрудники МВД увезли с собой и алкоголь.

    Как сообщает 12 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, питейные заведения на самых «пьяных» улицах города сотрудники правопорядка навестили минувшей ночью.

    Из баров на Рубинштейна, Думской, Ломоносова и набережной канала Грибоедова в полицию привезли 39 человек, троих из которых подозревали в совершении преступлений.

    По итогам рейда составлены 32 протокола. Больше всего о потреблении (распитии) алкоголя в запрещенных местах, мелком хулиганстве, а также о нарушении миграционного законодательства.

    Полиция также опустошила бары в заведениях на набережной канала Грибоедова и улице Рубинштейна. Изъято около 50 литров алкогольной продукции.

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    ПетербургБарыПолицияРейд МВДРубинштейнаДумская улица
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    Комментарии 9

    26630540112 Фев 2023 в 17:11
    надо как в арабских странах -запретить алкоголь в россии...
    +0−0
    KJB12 Фев 2023 в 17:05
    А зачем из баров нужно было извлекать алкоголь? 🤔
    +0−0
    своих не бросаем12 Фев 2023 в 16:51
    50 литров... вряд-ли они от этого удара оправятся.
    +1−0
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