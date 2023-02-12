Самая барная улица Петербурга стала чуть менее пьяной после визита полиции

Четыре десятка человек завершили отдых в отделах полиции в Петербурге. Сотрудники МВД увезли с собой и алкоголь.

Как сообщает 12 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, питейные заведения на самых «пьяных» улицах города сотрудники правопорядка навестили минувшей ночью.

Из баров на Рубинштейна, Думской, Ломоносова и набережной канала Грибоедова в полицию привезли 39 человек, троих из которых подозревали в совершении преступлений.

По итогам рейда составлены 32 протокола. Больше всего о потреблении (распитии) алкоголя в запрещенных местах, мелком хулиганстве, а также о нарушении миграционного законодательства.