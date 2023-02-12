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    Благодаря скандалу в хостеле Петербурга полиция застала развращение школьника

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    Участкового вызвали на скандал в хостеле на улице Чапаева. Закончилось возбуждением дела о сексуальном насилии.

    Заявка в полицию Петроградского района Петербурга поступила накануне около пяти утра, стало известно «Фонтанке» 12 февраля. Когда на место прибыл сотрудник, то смог установить, что за час до скандала в одном из номеров хостела 19-летняя уроженка Коми встречалась со знакомым по переписке и занималась с ним сексом. Партнеру оказалось 15 лет.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия».

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