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    Территория РФ трижды попала под обстрел ВСУ: новости СВО за 11 февраля

    Что произошло за последние сутки

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    5 комментариев
    Шебекино обстреляли дважды
    Шебекино обстреляли дваждыФото: vvgladkov / T.me
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    В Курской области обстреляли бригаду строителей. Погиб один человек

    — В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь. В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Окажем ему всестороннюю поддержку, — написал глава региона Роман Старовайт в своем телеграм-канале.

    Город Шебекино попал под обстрел ВСУ

    Город обстреляли дважды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    — По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести. По разрушениям: три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в трех машинах, — сообщил Вячеслав Гладков.

    Фото: vvgladkov / T.me
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    Фото: vvgladkov / T.me
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    Фото: vvgladkov / T.me
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: vvgladkov / T.me
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    Украина заочно обвинила Бастрыкина

    Служба безопасности Украины обвинила главу СК РФ Александра Бастрыкина в совершении умышленных действий в целях изменения границ Украины, а также в оправдании действий России на Украине, говорится в сообщении СБУ.

    Александар Вучич предрек эскалацию боевых действий на Украине

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие месяцы конфликт на территории Украины обострится.


    — Нам предстоит самый большой кризис в мире, который мы только видели со времен Второй мировой войны. То, что было до этого, это почти ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. <…> Знаю, что дальше нас ждет большая эскалация, и я надеюсь, что некоторые люди понимают, что она нам не нужна. В следующие 5 или 6 месяцев будут самые тяжелые конфликты, — заявил Александар Вучич в интервью телеканалу Prva.

    В Грузии считают, что Украина хочет втянуть страну в конфликт

    Об этом заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.


    — Попытки, чтобы этот конфликт каким-то образом перекинулся бы на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть «второй фронт», — сказал Гарибашвили.

    По его словам, для этого в Грузию из Украины был послан экс-президент Михаил Саакашвили.

    Шебекино обстреляли дважды
    Шебекино обстреляли дваждыФото: vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me

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    РоссияУкраинаОбстрелВСУСВО

    Комментарии 5

    KAPITAN12311 Фев 2023 в 18:28
    Как в купчино
    +1−0
    26605452511 Фев 2023 в 18:26
    01.02.2023 г.

    «Приоритетная задача». Путин поручил не допускать обстрелов приграничных российских регионов.
    Глава государства отметил главную тему и выделил приоритетную задачу — «ликвидировать саму возможность обстрелов» областей, граничащих с Украиной. «Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — заявил президент.
    +1−0
    AMG6511 Фев 2023 в 18:23
    Не понял, а нас за что?
    +3−0
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