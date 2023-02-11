Территория РФ трижды попала под обстрел ВСУ: новости СВО за 11 февраля

Шебекино обстреляли дважды Фото: vvgladkov / T.me Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



В Курской области обстреляли бригаду строителей. Погиб один человек

— В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь. В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Окажем ему всестороннюю поддержку, — написал глава региона Роман Старовайт в своем телеграм-канале.

Город Шебекино попал под обстрел ВСУ

Город обстреляли дважды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. — По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести. По разрушениям: три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в трех машинах, — сообщил Вячеслав Гладков.

Фото: vvgladkov / T.me Поделиться Поделиться





Фото: vvgladkov / T.me Поделиться Поделиться





Фото: vvgladkov / T.me Поделиться Поделиться





Фото: vvgladkov / T.me Поделиться Поделиться





Украина заочно обвинила Бастрыкина Служба безопасности Украины обвинила главу СК РФ Александра Бастрыкина в совершении умышленных действий в целях изменения границ Украины, а также в оправдании действий России на Украине, говорится в сообщении СБУ.

Александар Вучич предрек эскалацию боевых действий на Украине Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие месяцы конфликт на территории Украины обострится.

— Нам предстоит самый большой кризис в мире, который мы только видели со времен Второй мировой войны. То, что было до этого, это почти ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. <…> Знаю, что дальше нас ждет большая эскалация, и я надеюсь, что некоторые люди понимают, что она нам не нужна. В следующие 5 или 6 месяцев будут самые тяжелые конфликты, — заявил Александар Вучич в интервью телеканалу Prva.

В Грузии считают, что Украина хочет втянуть страну в конфликт Об этом заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.



— Попытки, чтобы этот конфликт каким-то образом перекинулся бы на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть «второй фронт», — сказал Гарибашвили. По его словам, для этого в Грузию из Украины был послан экс-президент Михаил Саакашвили.