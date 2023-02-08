Путин поздно вечером собрал членов Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом поздно вечером в среду, 8 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.
На заседании, в частности, обсуждались вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период, уточнили в администрации главы государства.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, зампред председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.
Иных подробностей с заседания Совбеза в Кремле не сообщили.