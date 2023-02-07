Да все они понимают. Как Смольный увидел главные проблемы петербургского транспорта



Не поверите, мешают и реки, которые являются «значительным препятствием для обеспечения транспортных связей между районами», и 447 мостов недостаточно. «Среднее расстояние между мостами колеблется от 6,4 км (р. Нева) до 0,3 км (кан. Грибоедова), — считают чиновники. — Наибольший дефицит мостовых переходов ощущается на р. Б. Неве, р. М. Неве и р. Б. Невке. Особенно актуален вопрос строительства новых мостовых переходов через р. Неву в западных и юго-восточных районах Санкт-Петербурга. Расстояние между Литейным и Большеохтинским мостами составляет 4,6 км, между мостами Александра Невского и Володарским — 6,4 км». Напомним, сейчас в Петербурге вообще хоть как-то серьезно говорят о пяти переправах, включая ШМСД, Орловский тоннель, Большой Смоленский мост, а также Арсенальный и Ново-Адмиралтейский.



Транспорт



Общественный транспорт перевозит по 2 млрд пассажиров в год (это около 5 млн поездок каждый день). Почти половина — это 72 станции метро, оно может принимать по 400 тысяч человек в час и вообще является каркасом транспортной системы, одновременно будучи самой скоростной ее частью (32–40 км/ч против 15–18 км/ч на земле, и это без пробок). Тем удивительнее, что чиновники прямо признают: даже в центре города доля территорий в пешей доступности от станций подземки — 58%, а на севере — 24%, что уж говорить про юг с его 12,7% (всем привет от «Казаковской»). «Не обслуживаются метрополитеном Красносельский район Санкт-Петербурга, значительные части Приморского, Красногвардейского, Фрунзенского, Калининского, Выборгского районов», — говорится в программе.



Не странно, почему подземка захлебывается: в часы пик наполнение вагонов превышает нормативное в 1,3–1,7 раза, половина вестибюлей в пиковые периоды работают с перегрузкой (дело еще и в особенностях оплаты). «Недостаточная провозная и пропускная возможность метрополитена вынуждает ограничивать вход на станции, что приводит к дополнительным задержкам, достигающим 20 минут», — говорится в документе.



Отдельный вопрос — качество техники. Из 1935 вагонов 825 — уже превысили нормативный срок службы, из 299 эскалаторов — 199, то есть 67%, а многие устройства диспетчерского управления работают «на базе технических решений предыдущих поколений».



Около 30% пассажиропотока берут на себя 462 автобусных маршрута: их стало столько после так называемой транспортной реформы, 361 из них обслуживают частники на лазурных машинах, 101 — «Пассажиравтотранс» на разных. Каждый день на улицы выезжают примерно 1520 автобусов, но проблема самой сети — «низкая регулярность движения в пиковые часы суток». Причина все та же, заторы; из 101 маршрута ПАТ утренним интервалом менее 10 минут могут похвастаться 44.



Остальное приходится на трамваи (43 направления) и троллейбусы (47). Здесь, помимо старого подвижного состава, надо менять и инфраструктуру. К примеру 58% всей контактной сети — работает в сверхнормативном сроке, протяженность таких проводов более 1100 км. Протяженность контактной сети со сверхнормативным сроком эксплуатации составляет более 1100 км контактного провода (58 процентов протяженности всей сети). «Основная часть оборудования тяговых подстанций имеет срок работы от 25 до 50 лет, значительно превышающий нормативный срок эксплуатации, — подытоживает программа. — Значительная часть оборудования работает в полуаварийном режиме».



Лечение



Общий объем программы до 2028 года превышает 2 триллиона рублей, из которых 1,6 триллиона дает город, но еще раз — это набросок, а бюджет ваяют каждый год. Как и везде, есть целевые показатели, иногда экстравагантные — например, доля «удовлетворенных» в 89,3%.



Дороги



С дорогами понятно — больше строить, чаще чинить, делать безопаснее. В огромном списке на 250 пунктов — и просто Широтная магистраль, и Южная широтная, и Южная улица, и Шуваловский проспект, и новые развязки, путепроводы и т.п. Сюда же — строительство метро, из которого, как уже писала «Фонтанка», куда-то пропали как минимум три новых станции, и реконструкция станций.



Вместе с обновлением разметки и внедрением автоматического управления дорожным движением это должно дать снижение числа ДТП: сейчас их 29 на 10 тысяч транспортных средств, должно стать 27; аварийно-опасных участков станет 77, а не 107, как нынче. Чуть подрастет доля нормальных дорог (с 69% до 72%), да и вообще их станет больше (хотя сравнительно незначительно, общая величина будет колебаться в районе 3,5 тысяч км). Среднее время поездки по работе с нынешнего часа должно сократиться до 57 минут.



Столь полюбившаяся жителям Адмиралтейского района платная парковка — тоже часть программы, как и развитие велодорожек: их протяженность, должна вырасти до 189 км со 144 нынешних.



Транспорт



Самое понятное — это обновление подвижного состава: оно началось в метро и в «Горэлектротрансе», идет у ПАТ, завершилось у частных перевозчиков. Интересно, как различаются целевые параметры: задача — «довести долю подвижного состава нового поколения до 63,91 процента от общего числа парка подвижного состава метрополитена и до 100 процентов от общего числа парка городского наземного электрического транспорта».



Но одного этого недостаточно, чтобы пересадить в общественный транспорт 75,6% горожан, как велит программа. Надо развивать электронные платежи за проезд (чтобы не 95%, а 98% пользовались такими инструментами), поддерживать средний интервал в метро на уровне 2,11 минут, увеличить долю скоростных магистральных маршрутов трамвая (чтобы каждый второй был таким, а не 27%), установить более 2 тысяч павильонов на остановках общественного транспорта и так далее. Отдельный разговор — про 61 так называемый транспортно-пересадочный узел, в которых переплетаются различные виды транспорта: список ниже.

