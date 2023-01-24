«Балтийцы» отстали на повороте. В Петербург привезли вдвое меньше новых составов метро, чем планировали

По итогам прошлого года в «Петербургский метрополитен» поставили 4 новых состава модели «Балтиец» для красной линии. В контракте предполагалось 8.
О графике поставки можно судить по документации на сайте госзакупок, которая касается исполнения контракта. В счете-фактуре от 30 декабря значатся 4 единицы товара. Собеседник, близкий к метрополитену, подтвердил, что в 2022-м предприятие получило именно 4 состава.
Между тем к самому контракту есть приложение с графиком поставки. Там указано, что в 2022 году заказчик должен получить 64 вагона, то есть 8 восьмивагонных составов. На 2023-й план такой: два состава в марте и дальше с апреля по ноябрь включительно — по одному в месяц, то есть всего 10. C тех пор к контракту составили несколько допсоглашений, однако они касаются графика платежей и некоторых формулировок, а не сроков поставки. «Фонтанка» направила запрос поставщику — компании «Трансхолдлизинг» — о причинах задержки и о том, как график будет меняться в связи с ней. В «Петербургском метрополитене» на вопрос о том, выставляются ли лизингодателю неустойки, лишь ответили, что «ведутся претенциозные работы в соответсвии с действующим законодательством РФ». На сайте госзакупок на данный момент следов этой деятельности не видно.
В комтрансе подчеркнули, что Смольный рассчитывает на наверстывание этого накопленного отставания. В 2023 году ожидается поставка 14 составов, то есть как раз на 14 больше, чем прописано в контракте. Согласно планам комитета, график выглядит так: 304 вагона будут поставлены в 2022–2025 годы; 414 вагонов в 2026–2029 годы; 232 вагона в 2030–2031
«Фонтанка» подробно рассказывала о рекордном контракте «Петербургского метрополитена» на поставку подвижного состава. Его цена — почти 243 млрд рублей, а ориентировочный объем — 950 вагонов. Однако в расчете применена формула цены: то есть стоимость вагона будет регулярно пересчитываться в зависимости от ценовой конъюнктуры, а сумма контракта останется неизменной — так что окончательное число вагонов точно назвать сложно. Сами поставки предполагаются на период до 2031 года, выплата лизинговых и прочих платежей по контракту — до 2046-го. В первую очередь, составы модели 81–725.1, 81–726.1, 81–727.1 производства Трансмашхолдинга предназначены для Кировско-Выборгской (красной) линии, затем для Московско-Петроградской (синей) и после этого — для Фрунзенско-Приморской (фиолетовой).
Транспортные власти ранее рассказывали о том, что поставщики наземного электротранспорта столкнулись с санкционным давлением, которое сказывается на сроках поставок комплектующих.