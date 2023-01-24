«Балтийцы» отстали на повороте. В Петербург привезли вдвое меньше новых составов метро, чем планировали

По итогам прошлого года в «Петербургский метрополитен» поставили 4 новых состава модели «Балтиец» для красной линии. В контракте предполагалось 8.



О графике поставки можно судить по документации на сайте госзакупок, которая касается исполнения контракта. В счете-фактуре от 30 декабря значатся 4 единицы товара. Собеседник, близкий к метрополитену, подтвердил, что в 2022-м предприятие получило именно 4 состава.



Между тем к самому контракту есть приложение с графиком поставки. Там указано, что в 2022 году заказчик должен получить 64 вагона, то есть 8 восьмивагонных составов. На 2023-й план такой: два состава в марте и дальше с апреля по ноябрь включительно — по одному в месяц, то есть всего 10. C тех пор к контракту составили несколько допсоглашений, однако они касаются графика платежей и некоторых формулировок, а не сроков поставки. «Фонтанка» направила запрос поставщику — компании «Трансхолдлизинг» — о причинах задержки и о том, как график будет меняться в связи с ней. В «Петербургском метрополитене» на вопрос о том, выставляются ли лизингодателю неустойки, лишь ответили, что «ведутся претенциозные работы в соответсвии с действующим законодательством РФ». На сайте госзакупок на данный момент следов этой деятельности не видно.



В комтрансе подчеркнули, что Смольный рассчитывает на наверстывание этого накопленного отставания. В 2023 году ожидается поставка 14 составов, то есть как раз на 14 больше, чем прописано в контракте. Согласно планам комитета, график выглядит так: 304 вагона будут поставлены в 2022–2025 годы; 414 вагонов в 2026–2029 годы; 232 вагона в 2030–2031