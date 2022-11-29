Петербургская компания оспаривает миллиардную поставку автобусов для «Пассажиравтотранса». Она считает, что у заказчика было много привилегий

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение о частичном удовлетворении иска ООО «Техцентры Сотранс» к городскому «Пассажиравтотрансу». Речь идет о поставке 35 особо больших автобусов, к которой истец даже не стал подступаться из-за несправедливых, по его мнению, требований. Резолютивное решение опубликовано на сайте арбитража 29 ноября. Речь идет о контракте, который «Пассажиравтотранс» заключил еще весной с ООО «ВБГ» на 1,1 млрд рублей и на 35 автобусов особо большого класса (машины «Волгабас»). Договор подписали с единственной компанией, которая и пришла на аукцион. Тем не менее ООО «Техцентры Сотранс» тоже собиралось участвовать, но решило не рисковать. А теперь требует отменить закупку.

По данным «Фонтанки», претензия истца состояла в следующем: аукционная документация предусматривала право «Пассажиравтотранса» в любой момент расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Это значит, что победитель мог начать закупать у производителя требуемые 35 автобусов, кредитоваться, получить гарантию — и остаться со всем этим на руках, если бы ПАТ передумал принимать технику. Быстро найти покупателя для автобусов особо большого класса невозможно — их закупают только крупнейшие перевозчики, в Петербурге — только «Пассажиравтотранс». Сумма контракта — более миллиарда рублей, так что заказчик своим отказом от его исполнения вполне может довести подрядчика до банкротства, считал истец.



Кроме того, в иске был отмечен еще один момент — например, фиксированная сумма пени в 5 тысяч рублей за каждый день просрочки, истец настаивал на пенях в зависимости от суммы просроченных обязательств.

Обо всем этом ООО «Техцентры Сотранс» сообщили и в жалобе в ФАС, однако комиссия антимонопольной службы не нашла в условиях аукциона нарушений. Но и с этим решением компания не согласна, так как ФАС ссылался на пункт Гражданского кодекса, который позволяет заказчику в одностороннем порядке отказываться от контракта из-за «существенных» нарушений — а не вообще в любой момент.

Исходя из всего этого, ООО «Техцентры Сотранс» просило признать недействительным и аукцион, и заключенный с ООО «ВБГ» договор поставки — с возвратом каждой из сторон всего полученного по нему. В ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» сообщили: «Решение не вступило в силу, предприятие ознакомится с ним и обжалует. Истец посчитал незаконным стандартное условие об одностороннем расторжении договора, хотя такое право предоставлено заказчику Гражданским кодексом и правоту предприятия ранее подтвердила ФАС России».

