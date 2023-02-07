Рынок слежался. Кто зарабатывает на солевой диете петербургского гололеда

В Петербурге уже не первую зиму без стеснения используют чистую соль для борьбы с гололедом. После бурной эпохи передела рынка с ночными взломами сейфа закупки реагентов укрупнили, а некоторые контракты официально делят между двумя желающими.



В конце 2019 года с должности главы комблага ушел Владимир Рублевский, первый и последний руководитель бессолевой эпохи благоустройства в Петербурге. Смольный сразу заявил, что в 5 раз увеличивает заготовку реагентов, но формула «съесть-то он съест» не сработала: к первой зиме без Рублевского вместо 100 тысяч тонн заготовили 56 тысяч, а из них израсходовали лишь 15 тысяч, такой уж сезон вышел.



При этом склады оставались завалены, и поставщики ждали, пока освободится место, чтобы отгрузить остальное. Так что в 2020 году то же ГУДП «Центр» заключило несколько сравнительно небольших контрактов на поставку соли к зиме-2020/2021. Крупнейший (на галит с «антислеживателем» для приготовления песко-соляной смеси) потянул на 23,7 млн рублей, в спецификации говорилось о 5 тысячах тонн. Единственным поставщиком выступило московское ООО «Минерал инвест», владельцем которого является Ирина Кондратьева. «Фонтанка» рассказывала, что до этого компания работала с псковскими дорожниками и ее экспансия на рынок Петербурга совпала со сменой руководства в ГУДП, где директором предприятия как раз стал Николай Ведерников, брат губернатора Псковской области.



Всю остальную соль в 2020 году «Центр» покупал уже для приготовления растворов, которыми поливали мостовые. В основном это были небольшие контракты, на 250 тысяч каждый, но был один сравнительно крупный — на 3,5 млн и на 500 тонн. Там, где в протоколах указан поставщик, это всегда петербургская компания «Интерконсента» — оптовик на рынке химических продуктов, принадлежащий Роман Шкуркину. Он, в свою очередь, ранее был совладельцем ООО ТК «Минерал Северо-Запад», еще одного бывшего актива «Минерал инвеста» и Ирины Кондратьевой в Петербурге, так что генезис понятен.



Передел рынка проходил в остросюжетном режиме. Мало того, что привычные городские поставщики «Проминвест» и «Абсолют» писали жалобы антимонопольщикам и даже находили у них понимание, так дело еще и закончилось ночным взломом офиса ГУДП «Центр». Дорожники со своей стороны сообщали непокорным, что расторгают с ними контракт, по которому «Проминвест» еще должен был привезти реагенты, да некуда было отгрузить.



В начале 2021 года «Центр» докупил для тянущейся зимы 7,5 тысяч тонн у «Минерал инвеста» за 35,5 млн рублей. Контракт на 4,5 тысячи тонн для растворов (порядка 20 млн рублей) выиграла компания «Малахит» Дмитрия Полянского: это поставщик областных дорожников — и псковских тоже; у самого Полянского есть еще и аналогичная компания с названием-бестселлером «Тобол».



А вот в конце года ГУДП начало готовиться к новой зиме под новым руководством — Ведерников уволился на фоне проверки КСП и обысков по делам предыдущего директора. Старые запасы уже проели, и порядок чисел вырос. Соли осенью 2021-го купили на 200 млн рублей, почти 40 тысяч тонн, контракт выиграла все та же «Интерконсента», обойдя «Руссоль Северо-Запад» (компания принадлежит Лилии Протасовой, как и омский поставщик соли «Кристалл»). Одна тонна подорожала рублей на 300 по сравнению с предыдущей зимой, чуть перевалив за 5 тысяч рублей.



В 2022 году власти уже определились и окончательно отказались от формулы «5% соли в песко-соляной смеси, и ни крупинкой больше». ГУДП «Центр» объявил аукцион на 320 млн рублей и на 45 тысяч тонн, каждая из которых успела подорожать с 5 тысяч до 7 тысяч рублей. Деля такой пирог, решили жить дружно. «Победителями признаются участники, которые по итогам аукциона заняли первое и второе места», — говорится в документации. Соответственно, победитель по своей цене привозит 55% объема, то есть 24 750 тонн, а серебряный призер по своей — оставшиеся 20 250 тонн. В итоге этот контракт распределили между собой «Малахит» и «Интерконсента», только их и допустили. Компания Романа Шкуркина получила и еще один подряд на хлористый натрий за 22 млн.



В ГУДП «Центр» пояснили, что контракты на поставку заключаются с дистрибьюторами, а привозят они белорусскую соль производства «Белкалия» (в случае с «Малахитом») или продукцию «Уралкалия» (в случае с «Интерконсентой»). Она удовлетворяет всем требованиям, в том числе — по минимуму влаги, что позволяет ей спокойно храниться несколько сезонов. Из Казахстана берут только озерную соль, которую используют для приготовления растворов.



Вокруг «Центра» рынок, в общем-то, оформился, но не только вокруг него. Городское АО «Коломяжское», которое убирает большие северные районы (Выборгский и Приморский), точно так же в 2020 году понемногу докупало соли у «Интерконсенты», а в 2021-м — у «Малахита». В 2022-м предприятие по схеме «Центра» объявило «коллективную» закупку, в которой нашлось место и поставщикам из прошлой эры. 24 тысячи тонн «Коломяжское» разделило между занявшим первое меcто «Проминвестом» (55% объема за 85 млн рублей) и «Малахитом» (45% и 70 млн).



«Проминвест» вообще неплохо удержался после всех перипетий эпохи Ведерникова. Именно эта компания, например, получила последний контракт с ГУДП «Путь», которое убирает Кировский и Красносельский районы, на 160 млн рублей, максимальное количество — по 12,5 тысяч тонн в 2022 и 2023 годах. Она же немного привезет реагентов для ГУДСП «Курортное» (одноименный район и Кронштадт), хотя основной объем себе забрала перед этой зимой «Руссоль Северо-Запад»: 5 тысяч тонн за 37 млн рублей. Эти же два участника боролись за 10-миллионный контракт ГУДСП «Петродворцовое», выиграл «Проминвест».



Во всех случаях принцип один и тот же: если зима окажется не такой скользкой, как предполагалось, заказчик просто не делает заявок и не выбирает часть контрактов, претензий у поставщика быть не может. Однако, судя по тому, что в этом году происходит на тротуарах и не только, дорожники твердо намерены израсходовать имеющиеся ресурсы и к следующему сезону «обнулиться». Для дорожников так удобнее, если не нападало больше 10 см снега, особенно на узких улицах. Да Смольный и не скрывает, что теперь больше смотрит не на Хельсинки, а на Москву, где практически не используют песок, а все лишнее с мостовых изгоняют с помощью реагентов. На вопросы о собачьих лапах и человеческих башмаках отвечают, что безопасность превыше всего, а хлорид натрия — максимально безвредная вещь. Пиковая статистика зимних травм, впрочем, особой динамики не показывает.

