Кадыров заявил о намерении «денацифицировать Польшу»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лично у него есть желание и намерение «денацифицировать и демилитаризовать» Польшу — «после успешного окончания СВО» на Украине. Об этом Кадыров вечером 6 февраля написал в своем телеграм-канале.



«Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши», — отметил глава Чечни.



Таким образом Кадыров прокомментировал заявление представителя президента Польши Марчина Пшидача о том, что Варшава ожидает от США поставок военной техники взамен той, что польская сторона отправила Украине. Речь идет, по словам Пшидача, о танках Abrams и зенитных ракетных комплексах Patriot.

