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    Кадыров заявил о намерении «денацифицировать Польшу»

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лично у него есть желание и намерение «денацифицировать и демилитаризовать» Польшу — «после успешного окончания СВО» на Украине. Об этом Кадыров вечером 6 февраля написал в своем телеграм-канале.

    «Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши», — отметил глава Чечни.

    Таким образом Кадыров прокомментировал заявление представителя президента Польши Марчина Пшидача о том, что Варшава ожидает от США поставок военной техники взамен той, что польская сторона отправила Украине. Речь идет, по словам Пшидача, о танках Abrams и зенитных ракетных комплексах Patriot.

    Напомним, ранее Кадыров заявил, что «мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине», комментируя сожжение Корана в Копенгагене.

    В конце января ультраправый националист и скандинавский язычник Расмус Палудан, имеющий и шведское гражданство, сжег Коран в Копенгагене.

    «Фонтанка» публиковала интервью со шведом, который объяснил, почему в этом королевстве можно испепелить хоть Коран, хоть Библию, главное — не тыкать в личное.

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