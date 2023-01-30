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    «Мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине». Кадыров предрек неминуемую кару за сожжение Корана

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    На сожжение Корана датским ультраправым националистом и скандинавским язычником Расмусом Палуданом отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он 30 января обратился к националисту: «Знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь». Покарать скандинава рано или поздно должен Всевышний, говорится в сообщении главы Чечни.


    «Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним», — написал Кадыров.

    Также глава Чеченской республики назвал Расмуса Палудана религиозным террористом и добавил, что не простит, «как и полтора миллиарда мусульман мира», такой поступок.

    «Для меня подобные провокаторы — самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество», — отметил он.

    В конце января ультраправый националист и скандинавский язычник Расмус Палудан, имеющий и шведское гражданство, сжег Коран в Копенгагене.

    «Фонтанка» публиковала интервью со шведом, который объяснил, почему в этом королевстве можно испепелить хоть Коран, хоть Библию, главное — не тыкать в личное.

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    ДанияРамзан КадыровШвецияСожжение Корана
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