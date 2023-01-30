«Мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине». Кадыров предрек неминуемую кару за сожжение Корана

На сожжение Корана датским ультраправым националистом и скандинавским язычником Расмусом Палуданом отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он 30 января обратился к националисту: «Знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь». Покарать скандинава рано или поздно должен Всевышний, говорится в сообщении главы Чечни.





«Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним», — написал Кадыров.