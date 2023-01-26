«Завтра может быть сожжена Библия или портрет короля». Шведский журналист объясняет, как всего одному активисту удалось притормозить расширение НАТО на север

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В этом королевстве можно испепелить хоть Коран, хоть Библию, главное — не тыкать в личное. Известный шведский журналист Малькольм Дикселиус объяснил 47news, как это у них работает.



— Малькольм, вот швед у посольства Турции сжигает Коран под носом у стокгольмских полицейских. Реакция страны с полумесяцем и звездой на флаге понятна: «Швеции рано в НАТО». Ваши власти не понимали риски, последствия таких представлений?



— В данном случае наше правительство бессильно, абсолютно. Вмешиваться в акцию этого Расмуса Палудана власти не имели никакого права. Это freedom of expression, то есть свобода самовыражения. Запретить или пресечь такую акцию — антиконституционно. Есть соответствующее решение суда. А разрешение на проведение самого мероприятия давала полиция. Подобные вещи проходят постоянно. Он же уже не первый раз Коран сжигает. И, если бы не Турция, а точнее, нынешний президент Турции, то на это выступление мало кто обратил бы внимание. Такие вещи у нас считаются ничтожной историей. Да и в мусульманском мире, за исключением турков, резонанса особого не было.



— В Швеции можно согласовать сожжение книги, которую почти два миллиарда землян считают священной?

— У нас запрещены оскорбления по национальному признаку. Если ты обзовёшь негров или скажем, саамов (это наш северный коренной народ), да тех же турков вообще — вот это нарушение закона. Но вопрос веры — это уже твоя частная жизнь. Это совсем другая категория. Завтра на этом же самом месте может быть сожжена Библия или портрет шведского короля. Но при этом в Швеции каждый может исповедовать любую веру, быть атеистом или, скажем, критиковать все известные религии.



Фото: Малькольм Дикселиус Поделиться Поделиться





— То есть, если бы он, ругая ислам, перешёл бы на обзывательства самих турков, вот тогда бы его привлекли?

— Да, но он же знает законы, подобного себе не позволял. На конкретные народы и нации не переходил. Вот, например, в Швеции было закрыто и закрывается огромное количество мусульманских радиостанций, но закрываются-то они не потому, что там про ислам говорят, а просто были зафиксированы вполне конкретные факты антиеврейской пропаганды.



— Хорошо, для шведов такие вещи — ничтожны. Но можно же было спрогнозировать, что для мусульман-турков это будет история крупная. Зачем разрешать такое, если страна хочет в НАТО и ей нужно «добро» от Турции?

— Это проблема Швеции. И финны от подобных вещей страдают. Но это — «свобода самовыражения»! Попытка её пресечь — нарушение конституции. Если бы правительство запретило акцию, то сразу же попало бы под политический обстрел свободного общества. К тому же у нас слабые правительства, они скованы в своих действиях. Вспомните ту же шведскую модель борьбы с ковидом, когда страна чуть ли не единственная в мире противилась карантину. Наше правительство смотрело на соседей, боялось и тоже хотело объявлять локдаун. А министерство здравоохранения запрещало: «Не дадим закрывать школы, кафе, спортзалы и вообще, — через пять лет посмотрим, кто был прав». Ещё пяти лет не прошло с тех событий, но понятно, что был прав наш Минздрав.



Фото: Скриншоты с youtube-канала AGENCIA EFE, youtube-канала TRT World, youtube-канала Seputar iNews — Расмус Палудан на акции 21 января в Стокгольме. Фото: Скриншоты с youtube-канала AGENCIA EFE, youtube-канала TRT World, youtube-канала Seputar iNews — Расмус Палудан на акции 21 января в Стокгольме. Фото: Скриншоты с youtube-канала AGENCIA EFE, youtube-канала TRT World, youtube-канала Seputar iNews — Расмус Палудан на акции 21 января в Стокгольме. Фото: Скриншоты с youtube-канала AGENCIA EFE, youtube-канала TRT World, youtube-канала Seputar iNews — Расмус Палудан на акции 21 января в Стокгольме. Поделиться Поделиться





— А теперь сколько лет ждать Швеции НАТО, Турция же закусилась серьёзно?

— Можно сказать, что действительно повторяется какая-то ковидная история. Швеция старается словами успокоить турок, но есть противники вступления страны в НАТО. Они используют свои политические права в борьбе. В том числе используют их таким образом.



Сразу после реакции Анкары наш премьер, министр обороны и министр иностранных дел вышли к прессе. Их посыл понятен: «Мы понимаем, что, наверное, в данный момент нам будет невозможно получить одобрение Турции. Отношения настолько сложные, что, по всей видимости, придётся ждать выборов нового президента в этой стране». Понятно, что Эрдоган у себя в стране не совсем популярная фигура. Тем не менее он пытается остаться у власти. Вести с ним переговоры очень трудно.

— А чисто технически, если этот Расмус захочет еще раз поджечь и заодно помочь противникам вступления Швеции в НАТО, что ему надо сделать?

— Всё очень просто. Необходимо лишь обращение в полицию, а также взнос в 30 евро. Это, собственно, плата за организацию безопасности.

Беседовал Александр Калинин, 47news 21 января в Стокгольме протестовали курды. К ним присоединился лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан. Он сжёг Коран у турецкого посольства. Видео, на котором европеец в окружении полицейских беспрепятственно сжигает священную для мусульман книгу, разлетелось по интернету. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не даст «зеленый свет» вступлению Швеции в НАТО.



Совместную с Финляндией заявку на вступление в Альянс Швеция подала в мае. Этому желанию шведов препятствует Турция, которая считает, что скандинавы покрывают террористов, к которым Анкара причисляет Рабочую партию Курдистана.

