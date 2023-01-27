Турция негодует: швед снова сжег Коран

Датский ультраправый националист и скандинавский язычник Расмус Палудан, имеющий и шведское гражданство, сжег Коран в Копенгагене. Судя по видео из соцсетей — акция проводилась под охраной местной полиции. Ранее он же сжег священную книгу мусульман в Стокгольме, чем остановил переговоры о вступлении Швеции в НАТО.



Как пишет Reuters 27 января, министерство иностранных дел Турции вызывало посла Дании из-за разрешения властей провести акцию протеста в Копенгагене и требовало его отменить. Но мероприятие всё же состоялось. Как сообщал шведский Aftonbladet, в Дании Палудан не нуждается в разрешении, но должен уведомить власти за 24 часа до совершения действия.

