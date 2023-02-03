Дело о взятках специалиста «Водоканала» потянуло на дно коллег. Задержаны два инженера

Два ведущих инженера «Водоканала» задержаны по подозрению в получении взятки в Петербурге. Следственный комитет считает их членами преступной группы, сквозь пальцы которой утекала вода.
О возбуждении дела в отношении инженеров СК по Петербургу сообщил 3 февраля. По версии следствия, обоих сотрудников в коррупцию вовлёк старший специалист по управлению имущественным комплексом из управления водоснабжения «Юго-Восточное» филиала Водоканала. Ему вменили получение 200 тысяч рублей за лояльные бизнесу проверки инфраструктуры в нежилом здании на Ново-Александровской и в декабре заключили под стражу.
Ещё столько же, как считает следствие, он получил вместе с подчинёнными инженерами летом 2021 года от представителя строительной организации. По информации «Фонтанки», работникам «Водоканала» отстёгивали по 50 тысяч на протяжении нескольких месяцев, чтобы те не замечали незаконного расходования воды на объекте «Многофункциональный культурно-досуговый центр» на Пулковском шоссе.
«В настоящее время проводятся действия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении членами организованной группы целой серии аналогичных преступлений», — сообщили в СК.