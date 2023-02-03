Дело о взятках специалиста «Водоканала» потянуло на дно коллег. Задержаны два инженера

Два ведущих инженера «Водоканала» задержаны по подозрению в получении взятки в Петербурге. Следственный комитет считает их членами преступной группы, сквозь пальцы которой утекала вода.



О возбуждении дела в отношении инженеров СК по Петербургу сообщил 3 февраля. По версии следствия, обоих сотрудников в коррупцию вовлёк старший специалист по управлению имущественным комплексом из управления водоснабжения «Юго-Восточное» филиала Водоканала. Ему вменили получение 200 тысяч рублей за лояльные бизнесу проверки инфраструктуры в нежилом здании на Ново-Александровской и в декабре заключили под стражу.