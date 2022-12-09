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    Арестован обвиняемый во взятке специалист Водоканала. Глаза закрыли 200 тысяч

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    В Петербурге суд не отпустил домой 54-летнего сотрудника Водоканала, который, по версии следствия, заработал на недобросовестном выполнении работ. Год для него закончится в следственном изоляторе.

    Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, 8 декабря обвиняемый во взятке работник заключён под стражу. 26-летнего предпринимателя, в котором СК видит посредника, ограничен подпиской о невыезде.

    По версии следствия, старший специалист по управлению имущественным комплексом из управления водоснабжения «Юго-Восточное» филиала Водоканала потребовал 200 тысяч рублей от организации, занятой монтажом коммунальной инфраструктуры в нежилом здании на Ново-Александровской. Деньги должны были обеспечить беспроблемную проверку работ на узле и отсутствие в отчётах ранее выявленных нарушений.

    В конце ноября представитель фирмы передал через предпринимателя нужную сумму.

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