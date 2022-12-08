Старший специалист Водоканала Петербурга обвиняется в получении взятки от предпринимателя

Уголовное дело по статье о получении взятки возбуждено в отношении 54-летнего сотрудника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. В деле также есть посредник — 26-летний местный житель.



Следствие считает, что старший специалист Водоканала, будучи в курсе монтажа коммунальной инфраструктуры в нежилом здании на Ново-Александровской, решил заработать. Он якобы подыскал 26-летнего предпринимателя, которого надоумил потребовать у представителя организации 200 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник Водоканала обещал полный покой и успешные проверки оборудования. В ноябре 2022 года старший специалист получил деньги.

