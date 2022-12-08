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    Старший специалист Водоканала Петербурга обвиняется в получении взятки от предпринимателя

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    5 комментариев

    Уголовное дело по статье о получении взятки возбуждено в отношении 54-летнего сотрудника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. В деле также есть посредник — 26-летний местный житель.

    Следствие считает, что старший специалист Водоканала, будучи в курсе монтажа коммунальной инфраструктуры в нежилом здании на Ново-Александровской, решил заработать. Он якобы подыскал 26-летнего предпринимателя, которого надоумил потребовать у представителя организации 200 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник Водоканала обещал полный покой и успешные проверки оборудования. В ноябре 2022 года старший специалист получил деньги.

    «Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СК по Петербургу.

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    Комментарии 5

    piterez08 Дек 2022 в 17:00
    Какой скандал, какие страсти?
    Шумит опять Водаканал,
    и взятки рвут его на части.
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