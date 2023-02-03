Куда пойти 3–5 февраля: «чрезвычайная» премьера в БДТ, «Гамлет» на экране и праздник для грустных

Фото: Людмила Бурченкова/bdt.spb.ru Поделиться Поделиться





В первый уик-энд февраля наслаждаемся зимней погодой и не забываем культурно просвещаться. Новые постановки — в БДТ и Театре на Моховой. Учёные встречаются с литераторами ради споров о науке и новом искусстве, а в кино — много иностранных новинок.



Актуальное

О доме Басевича — большая лекция 3 февраля, 18:40, 12+

Сложную историю дома Басевича историк архитектуры Александр Кречмер и поэт Борис Лихтенфельд прояснят в публичном диалоге в Фонтанном доме. Пятничную встречу-лекцию организаторы назвали «Над тёмной водой», отсылая к одноимённому фильму Дмитрия Месхиева и Валерия Тодоровского. Дом на Большой Пушкарской — одна из самых известных заброшек Петербурга, будущее которой активно обсуждается.



Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





БДТ ставит чувства «к стене»

4 февраля, 17:00, 18+

Тем временем в Учебном корпусе БДТ зрители окажутся в одном очень маленьком пространстве с актёрами премьерного спектакля «Лицом к стене». По задумке режиссёра Лизы Дороничевой, такая камерность и интимность работает на более глубокое восприятие происходящего: герои пьесы англичанина Мартина Кримпа «Сокращение чрезвычайных ситуаций», по которой поставлена новинка, говорят о боли и насилии. Они исследуют человеческую жестокость, системы её контроля и вместе задаются неоднозначными вопросами. Например, о том, откуда берутся монстры в, казалось бы, ничем не примечательных семьях или почему счастье не мешает наступить страшному горю. В театре предупреждают, что материал нелёгкий. Спектакль идет в замкнутых пространствах и часть действия происходит в темноте.



Федоров и Озерский споют по-домашнему 3 февраля, 20:00, 16+

Леонид Федоров и поэт мультиинструменталист Дмитрий Озерский из группы «АукцЫон» выступают со специальной программой со сцены «Космонавта». Прозвучат как избранные песни из дискографии коллектива, так и знаковые полотна с альбомов самого Федорова. Встреча будет камерной и домашней, и без сюрпризов не обойдется. Как сообщают организаторы, кроме уже знакомых песен будут и «совершенно новые, никем и нигде ранее не слышанные».



Тоска и «ракурс отчаяния» — на эмоциональном фестивале 4 февраля, 12:00, 12+

«Фестиваль для грустных» — главная «фишка» этих выходных в культурной программе библиотеки им. Гоголя . С полудня субботы тут говорят об эмоциях с точки зрения науки, обсуждают «ракурсы отчаяния» в искусстве, а в 19:00 выплескивают эмоции на «грустном концерте». Вход свободный, но на все лекции и встречи нужна регистрация.

На выставках

Натюрморт расширяет пространство С 4 до 26 февраля, 12+

Несмотря на то, что выставка «Предметный разговор» в павильоне Михайловского замка показывает натюрморты, написанные не профессионалами, а детьми, экспозиция получилась достаточно интересной. Все картины были созданы с 1960 по 2000-е годы авторами из разных стран. Сам термин «натюрморт» понимается максимально широко. Это и «чистые» композиции с цветами, овощами, фруктами и рыбой, и более непривычные — из музыкальных инструментов и символов разных профессий.

Фото: rusmuseum.ru Поделиться Поделиться





Художники погружают в красочный «синтез» До 16 апреля, 12+

В галерее цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии изменению восприятия мира посвящена коллективная выставка российских медиахудожников — «Синтез». В каждом зале пространства экспонируется одна работа-эксперимент. Всего участников шесть, и каждый выбирает свою точку соприкосновения с актуальной повесткой: авторы обращаются к теме взаимодействия человека с природой, размышляют об искусстве в эпоху мегаскоростей и экспериментируют с синтезом физических объектов и медиатехнологий. Художница Анастасия Конюхова показывает зрителю «взаимосвязи нескольких форм жизни», её коллега Василисса Саврасова наполняет пространство светоцветовыми пейзажами, а Виктор Поляков, например, наблюдает за движением и трансформацией света. Билеты бесплатные, по регистрации.



«Пустой отель в раю» напомнит о спокойствии До 3 апреля, 19:00, 0+

Кружевные, полупрозрачные работы графика Елены Воскобоевой были вдохновлены природными образами: травинками, листьями, камушками, за разглядыванием которых автор провела многие часы. Флоро- и монотипия стали лейтмотивом персональной выставки Воскобоевой в «Артмузе». Выставка названа «Пустой отель в раю».



Фото: artmuza.spb.ru Поделиться Поделиться





Послушать музыку

Бах-младший и Гайдн звучат в один вечер 3 февраля, 19:00, 18+

В Доме Радио композитор и аранжировщик Юрий Мартынов даёт сольный концерт. В первом отделении — вариации и фантазии Карла Филиппа Эмануэля Баха, второго сына Баха-старшего. Среди ценителей он известен как основатель «классического музыкального стиля». Во втором отделении пришедшие услышат одно из самых исполняемых произведений Йозефа Гайдна «Семь последних слов Спасителя на кресте». Версия для клавира.



Елизаров покажет новые грани

4 февраля, 20:00, 18+

Михаил Елизаров — не только писатель, автор «кладбищенского романа» «Земля», за который он получил престижную литературную премию «Национальный бестселлер», но и поэт-исполнитель. В субботу Елизаров приедет в клуб «Время N», чтобы провести камерный творческий вечер.



Фото: предоставлено «Редакцией Елены Шубиной» (АСТ) Поделиться Поделиться





Советская классика прозвучит в джазе 4 февраля, 12+

В джазовом клубе Игоря Бутмана новый взгляд на советские киношлягеры представляет Квартет Олега и Натальи Бутман. В 20:00 «Ветер перемен», «Черный кот», «Так было в мире всегда» и другие композиции прозвучат в джазовой аранжировке. После окончания концерта, в 23:00, в клубе стартует джем трио Андрея Зимовца. На эту часть вечера вход свободный для всех.



«МолОт-ансамбль» удивит стилем 5 февраля, 20:00, 6+

Для дебюта на сцене Филармонии «Петербургский МолОт-ансамбль», специализирующийся на исполнении современной музыки, подготовил программу из сочинений российских и американских композиторов-минималистов и постминималистов. Впервые в Большом зале прозвучат Cheating, Lying, Stealing Дэвида Лэнга и Big Beautiful Dark And Scary Джулии Вулф. Последняя композиция удивляет совсем неакадемическим зарядом хард-рока и воссоздаёт вайб андеграундного нью-йоркского рок-клуба.



В театрах

Юмор и ирония Достоевского — в фокусе 4 и 5 февраля, 18:00, 16+

В Театре на Моховой студенты Российского государственного института сценических искусств, воспитанники Андрея Андреева, в этот уик-энд представляют спектакль «Гадины, или Души непримирённые». Сюжет состоит из переплетённых сцен из «Братьев Карамазовых» и «Идиота» Фёдора Достоевского. Актёры делают акцент на юмор и иронию в романах писателя, выводят комическое вперёд философии и показывают женских персонажей «в самых драматических эффектных моментах».



«Легенда» провожает в миры Гудвина 5 февраля, 12:00, 6+

Самые яркие сцены из произведений Фрэнка Баума и Александра Волкова о путешествии маленькой девочки в Изумрудный город стали основой спектакля «Волшебник Гудвин: исполнение желаний». В театре «Легенда» постановку Натальи Сергеевой называют «магической»: роль таинственного мага в ней исполняет Андрей Позняков. Он иллюзионист и звезда телевизионных шоу. Впрочем, яркие костюмы, мультимедийные декорации и запоминающаяся музыка обычно нравятся зрителям не меньше профессиональных фокусов.



Фото: Teatrlegenda.ru/ Поделиться Поделиться





Узнать новое

Музыковед проведёт до времен Глинки 5 февраля, 14:00, 6+

Всем, кто интересуется историей академической музыки, стоит зайти в отдел библиотеки им. Маяковского «Охта-8» на лекцию «Музыка до и после Глинки». О русской композиторской школе и её внутренних изменениях в XIX веке расскажет музыковед, сотрудница петербургской Филармонии Ксения Быстрова. Нужна регистрация. Мозг — на грани искусства с наукой 5 февраля, 15:00, 6+

В Маяковке в «Севкабель Порту» начинается серия лекций об art&science — сфере, объединившей научную базу с искусством. На первой встрече Дарья Мартынова, кандидат искусствоведения, ассистент Института истории СПбГУ и магистрантка ИТМО Полина Пахомова будут говорить о мозге. Точнее, о восприятии этого органа художниками, трансформации представлений о нём с развитием науки и самых интересных арт-проектах на тему. Вход бесплатный, по регистрации.



Иллюстрации к Бродскому рассмотрят на лекции 5 февраля, 18:00, 16+

Искусствовед, заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева в воскресенье в музее «Полторы комнаты» прочтет лекцию о том, как в разные годы иллюстрировалось первое опубликованное в Союзе произведение Бродского «Баллада о маленьком буксире». Кстати, после лекции стоит осмотреть и основную экспозицию: буквально на днях в «Полторы комнаты» вернулся абажур семьи Бродских, который очень любила и собственноручно украшала аппликациями мама поэта. До этого вещь была на реставрации.



На экранах

«Хищники»: триллер о доме и недобрососедстве Со 2 февраля, 18+

В российский прокат выходит картина режиссера Родриго Сорогойена «Хищники» — фильм-номинант на премию «Оскар» и, по мнению многих критиков, один из лучших показов Каннского кинофестиваля. Фабула напоминает о знаменитой киноклассике Сэма Пекинпа «Соломенные псы», а кульминационная сцена — поклон в сторону «Андалузского пса» Луиса Бунюэля.

Городская пара приезжает в горную деревню в поисках спокойствия и с мечтой восстановить там дома, чтобы как можно больше людей со временем вернулось на родину, а натыкается на враждебность местных жителей и суровые реалии.



Герой Скарсгарда отправляется в прошлое Со 2 февраля, 16+ На экранах — шведская драма с Биллом Скарсгардом «Сожги все мои письма». Его герой — молодой человек, который пытается разобраться в своей предрасположенности к приступам неконтролируемого гнева. Постепенно он углубляется в историю своей семьи и узнаёт о сложных отношениях своего деда и бабушки. Та была влюблена в другого. Картина основана на одноименном автобиографическом романе Алекса Шульмана. «Гнев»: побег и любовь Со 2 февраля, 16+

До проката добрался «Гнев» — первый в истории ливанско-российский фильм. Оператором стал Томмасо Фиорилли, номинант на «Оскар» 2017 года с картиной «Оскорбление». Режиссёр — дебютантка Мария Иванова поместила в сюжетный центр историю женщины, которая сбегает от своих родных в Бейрут. Там она знакомится с французом, который очень скоро делает ей предложение.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«Метки дьявола» наведут ужас Со 2 февраля, 18+

Тем, кому-то не хватает саспенса и мистики, стоит не пропустить американский хоррор «Метки тьмы». Тут есть и молодая семья, и странный дом с подвалом, видения и жуткие куклы. Интересно, что, как уверяет режиссёр Уильям Марка Маккало, он не просто взял основные хоррор-символы и соединил их в одно, но сам пережил странный опыт. Фильм, как уверяет, снимали в том самом доме, где происходили страшные события.

«Аврора» дарит советского «Гамлета» 4 февраля, 15:50, 12+



Кинотеатр «Аврора» отмечает 110-летие серией кинопоказов картин «Ленфильма». Первым на экраны всего на день вернётся «Гамлет» Григория Козинцева. В ленте 1964 года играют Иннокентий Смоктуновский, Михаил Названов, Юрий Толубеев.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться



