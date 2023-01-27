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    На экранах «Гнев» — первый в истории российско-ливанский фильм

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    2 февраля в кино состоится премьера триллера «Гнев». Действие картины происходит в Ливане. В центре сюжета — судьба молодой девушки Иды. Однажды она сбегает от матери-алкоголички из своей деревушки в Бейрут. Здесь ей встречается красивый и успешный француз, который довольно скоро делает девушке предложение. Но её счастье окажется не вечным.

    Фото: кадр из фильма
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    Над фильмом работала интернациональная команда кинематографистов из России, Ливана, Франции и Германии. Это первый в истории кинематографа совместный российско-ливанский фильм. Оператором на картине стал Томмасо Фиорилли, номинант 2017 года на премию «Оскар» с фильмом «Оскорбление». А режиссером фильма стала Мария Иванова — для неё это дебютная работа.

    Команде, работавшей над картиной, довелось во время съемок столкнуться и с эпидемией коронавируса, и с ужасным взрывом в бейрутском порту — были разрушены отель и локации, где снималось кино. За время перерыва в съемках режиссер сняла документальный фильм об этой катастрофе.

    За «Гнев» Мария Иванова уже получила награду как лучший режиссер на Ливанском международном фестивале независимого кино. Кроме того, на кинофестивале мусульманского кино в Казани фильм одержал победу в трех номинациях.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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