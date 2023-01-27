В кино покажут хоррор, снятый в настоящем доме с привидениями

2 февраля в прокат выходит американский ужастик «Метки дьявола». Сюжет фильма Уильяма Марка Маккало (который работал в своё время над сериалом «Ходячие мертвецы»), в общем, традиционен для жанра — семья переезжает в новый дом в Новом Орлеане, все полны оптимизма и хотят начать жизнь с чистого листа. Но скоро выясняется, что дом полон жути: дети видят эти самые метки дьявола, в подвале образуются жуткие трещины, а мать семейства Рэйчел встречается с жуткой куклой, которая похожа на её погибшую дочь.

Фильм победил на Фестивале фильмов ужасов в Атланте и нескольких других киносмотрах. Но самое интересное, пожалуй, не это. Кино снималось в американском городе Саванна, откуда родом режиссёр. Саванна слывёт одним из самых мистических городов в Соединенных Штатах. Более того, «Метки дьявола», по словам создателя картины, основаны на его собственном необъяснимом опыте, который Марк Маккало пережил вместе со своей семьей. Причём фильм снимался в том же самом доме, в котором всё это происходило. Во время съемок фильма команда также столкнулась со странными явлениями, и некоторые из участников команды даже хотели отказаться от работы над проектом. В дополнение к самой картине режиссер снял еще документальный фильм, в котором подробно рассказывается подлинная история.

