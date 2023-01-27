В кино «Хищники» — испанский фильм-номинант на премию «Оскар»

2 февраля в российский прокат выходит картина режиссера Родриго Сорогойена «Хищники». Фабула фильма напоминает о знаменитой киноклассике Сэма Пекинпа «Соломенные псы»: городская пара уезжает жить в деревню в поисках спокойной жизни и гармонии с природой, а натыкается на враждебность местных жителей. Конфликт разгорается и приводит к жестоким последствиям. Масла в огонь подливает то, что главные герои — французы, а уезжают они в Испанию. В фильме звучит французская, испанская и галисийская речь.
Съемки проходили в глуши испанских регионов Эль-Бьерсо и Галиции. Невероятно красивая картина с успехом прошла в испанском прокате и на премии Goya Awards выступила в 17 номинациях. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. По словам режиссера, этот фильм — самый амбициозный в его карьере, максимально похожий на классический вестерн.
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Федор Дубшан