Леонид Фёдоров и Дмитрий Озерский сыграют песни «АукцЫона» в домашней аранжировке

Сольные концерты Леонида Федорова — такая же регулярная традиция для петербуржцев, как и концерты «АукцЫона», но 3 февраля состоится особенное событие. Леонид Федоров и поэт и мультиинструменталист Дмитрий Озерский сыграют практически домашнюю акустическую программу в клубе «Космонавт». (16+)
Совместно Федоров и Озерский создали большую часть песен «АукцЫона», поэтому послушать знакомые композиции в особенном прочтении их авторов — это как минимум интересно. Дуэт также исполнит и репертуар сольных альбомов Федорова.
Да и без сюрпризов не обойдется — как сообщают организаторы, кроме уже знакомых песен в программе прозвучат и «совершенно новые, никем и нигде ранее не слышанные композиции Федорова — Озерского». Чтобы примерно представить, что вас ждет, можно посмотреть несколько видео с репетиций — как можно заметить, пресс-релизы не врут, все и правда по-домашнему.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»