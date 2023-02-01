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    Леонид Фёдоров и Дмитрий Озерский сыграют песни «АукцЫона» в домашней аранжировке

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    Сольные концерты Леонида Федорова — такая же регулярная традиция для петербуржцев, как и концерты «АукцЫона», но 3 февраля состоится особенное событие. Леонид Федоров и поэт и мультиинструменталист Дмитрий Озерский сыграют практически домашнюю акустическую программу в клубе «Космонавт». (16+)

    Фото: vk.com/leonidfedorov_spb2023
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    Совместно Федоров и Озерский создали большую часть песен «АукцЫона», поэтому послушать знакомые композиции в особенном прочтении их авторов — это как минимум интересно. Дуэт также исполнит и репертуар сольных альбомов Федорова.

    Да и без сюрпризов не обойдется — как сообщают организаторы, кроме уже знакомых песен в программе прозвучат и «совершенно новые, никем и нигде ранее не слышанные композиции Федорова — Озерского». Чтобы примерно представить, что вас ждет, можно посмотреть несколько видео с репетиций — как можно заметить, пресс-релизы не врут, все и правда по-домашнему.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/leonidfedorov_spb2023

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