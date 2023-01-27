В прокат выходит шведская драма с Биллом Скарсгардом «Сожги все мои письма»

2 февраля на экраны выходит фильм шведского режиссера Бьорна Рунге «Сожги все мои письма». Кино основано на одноименном автобиографическом романе Алекса Шульмана. Алекс описал историю своей борьбы с приступами неконтролируемого гнева, от которых страдали и его предки. Пытаясь понять причину, он углубляется в прошлое своей семьи и узнаёт, что его дед, писатель Свен Стольпе, находился в тяжелых отношениях со своей женой Карин, которая была влюблена в соперника Свена — поэта Улофа Лагеркранца. Рассказ о любовном треугольнике и тайне Карин и вошёл в фильм.
Роль Свена Стольпе в фильме досталась актеру Биллу Скарсгарду («Оно», «Вечные») — представителю знаменитой шведской актерской династии. Скарсгард, обласканный Голливудом, впервые за десять лет снялся в шведском фильме. И неудивительно: Бьорн Рунге — крупнейший современный шведский кинематографист. В 2004 году он одержал победу на Берлинском кинофестивале с другой своей психологической драмой «И наступит завтра» — по словам самого Рунге, главными вдохновителями для него остаются режиссеры Федерико Феллини и Джон Кассаветис.
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Федор Дубшан