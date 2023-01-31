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    Музеи

    В «Полторы комнаты» вернулся абажур семьи Бродских — его реставрировали в Русском музее

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    После долгой и кропотливой реставрации в Музей Бродского вернулся абажур семьи. 31 января в музее рассказали, что абажур был очень значимым предметом для матери поэта, Марии Моисеевны: она собственноручно выполнила аппликации на его гранях. Причем, судя по воспоминаниям соседей, за абажуром приходилось постоянно следить и подновлять его: картинки отклеивались.

    Фото: brodsky.online
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    «Те посуда, утварь, одежда, белье, что мы имели, всегда блестели чистотой, были отутюжены, заплатаны, накрахмалены. Скатерть — всегда безупречна и хрустела, на абажуре над ней — ни пылинки, паркет был подметен и сиял», — вспоминал Бродский в эссе «Полторы комнаты».

    В музее уточнили, что после смерти родителей поэта, абажур хранился на даче у их соседей по коммуналке. Нынешняя реставрация, которую провели сотрудники Русского музея, для предмета уже автора. И теперь на зимний период его можно увидеть в Музее Бродского — там он создает уют даже в пустом зале.

    Фото: brodsky.online

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