В «Полторы комнаты» вернулся абажур семьи Бродских — его реставрировали в Русском музее

После долгой и кропотливой реставрации в Музей Бродского вернулся абажур семьи. 31 января в музее рассказали, что абажур был очень значимым предметом для матери поэта, Марии Моисеевны: она собственноручно выполнила аппликации на его гранях. Причем, судя по воспоминаниям соседей, за абажуром приходилось постоянно следить и подновлять его: картинки отклеивались.
«Те посуда, утварь, одежда, белье, что мы имели, всегда блестели чистотой, были отутюжены, заплатаны, накрахмалены. Скатерть — всегда безупречна и хрустела, на абажуре над ней — ни пылинки, паркет был подметен и сиял», — вспоминал Бродский в эссе «Полторы комнаты».
В музее уточнили, что после смерти родителей поэта, абажур хранился на даче у их соседей по коммуналке. Нынешняя реставрация, которую провели сотрудники Русского музея, для предмета уже автора. И теперь на зимний период его можно увидеть в Музее Бродского — там он создает уют даже в пустом зале.