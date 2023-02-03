50 оттенков красного. Городу не хватает витаминов, вся надежда на узбекские помидоры по 1200

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На овощных прилавках в магазинах и на рынках Петербурга — удручающая картина: привычного изобильного разнообразия нет, а цены на то, что имеется в продаже, внушают благоговейный ужас. Помидоры по 1200 рублей стали уже не ночным кошмаром, а самой настоящей реальностью. Зато вкусной и сочной.



После исследования огуречного коллапса, накрывшего Петербург этой зимой, «Фонтанка» решила изучить и другие сегменты овощного рынка. В каждом есть свои проблемы, вроде полностью исчезнувшей куда-то черемши, и свои радости — заметно более дешевая, по сравнению с прошлым годом, картошка. Но если ходить по рынкам и супермаркетам, самые позитивные эмоции дают помидоры.



Во-первых, они красивые. Во-вторых, их изобилие, разнообразие и цены на любой кошелек (и взыскательность вкуса) на общем фоне выделяются. Редакция изучила, откуда у нас в городе самые дорогие томаты по 1200 за кило, кто нам поставляет самые дешевые, от 70–80 рублей, и где родина тех, что позволяют соблюсти баланс качества и цены.



Что там с местными помидорами?

В целом в России с помидорами все довольно неплохо. Какие-никакие, а мы их сами вырастили в прошлом году в объеме примерно 670 тыс. тонн, что на 6 % больше уровня 2021-го (по оценке ИКАР). Вместе с тем это лишь две трети от потребляемых в стране томатов (включая те, что идут на переработку). Остальное покрывается импортом. Ну и вряд ли будет большой неожиданностью узнать, что заграничные помидоры зимой у нас дешевле местных.

В российском сельском хозяйстве главная проблема — не столько вырастить, сколько сохранить и доставить до покупателя. Серьезные и современные хранилища, где овощи могут храниться всю зиму без потери качества, стоят миллиарды и не по карману небольшим производителям. Так что обходимся тем, что есть. Картошка, скажем, более или менее нормально может пролежать всю зиму; пик ее стоимости приходится скорее на конец весны — перед новым урожаем, а амплитуда сезонности весьма плавная. С помидорами все совсем не так.



Выращенные в нашем грунте помидоры уже к декабрю идут в самом лучшем случае на томатную пасту. И на прилавках появляются либо российские тепличные, либо импортные помидорки из теплых стран.

Понятно, что наши местные овощи зимой в цене всегда подрастают, поскольку увеличиваются затраты на обогрев и освещение теплиц. К тому же в этом году аграрии столкнулись с дополнительными издержками: тепличное оборудование, как они отмечают, по большей части импортное, стоимость доставки комплектующих и их цена значительно выросли и бьют по карману.



Но и это еще не все. Как бы ни колдовали местные производители над своим урожаем, вырастить безупречный по вкусовым качествам томат в теплице нашего региона крайне сложно: он требует солнца и света больше, чем ему могут здесь дать.

Откуда едут импортные?



В предыдущие зимы тепличный ассортимент на прилавках разбавляли помидоры из стран, где томат поспевает в открытом грунте. И вот с этим-то как раз проблема — привычные импортеры ощутимо сократили поставки.



Если в 2021 году Китай поставил в РФ 39,5 тысячи тонн томатов, то уже в 2022-м объем завоза сократился в 1,4 раза и составил 28,2 тысячи тонн. Если же брать в расчет зимне-весенний период 2021 года, когда Поднебесная особенно интенсивно везла в Россию томаты, за аналогичный период 2022-го объемы ввоза сократились почти вдвое: 22,6 тысячи тонн против 12,5 соответственно. Нет нужды напоминать, что происходило в овощной, да и любой другой логистике весной прошлого года.



Больше чем вдвое урезала поставки Турция: с 67,3 тысячи тонн до 29,3 год к году. Ощутимо сократили объемы поставок Северная Македония, Сербия, а Грузия и вовсе втрое — с 2,7 тысячи тонн до 0,9 тысячи.



Данные по поставкам томатов от крупнейшего поставщика, Азербайджана, есть только по 9 месяцам 2022 года, и какими будут годовые показатели, станет известно чуть позже. Но уже по тем данным, что имеются, понятно: объемы ввоза упали и здесь — 109,5 тысячи тонн в 2022-м году и 114,5 — в 2021-м.

Немного подросли в объемах поставки томатов из Киргизии и Армении: с 3,9 тысячи тонн до 4,1 и с 33,4 тысячи тонн до 41,2 год к году соответственно.



И сколько это стоит?

Отдельного внимания заслуживает и цена импортных продуктов. Дороже всего в 2022-м году обходились помидорки из Македонии: в среднем по 1,49 доллара за кило, а годом ранее было дешевле — килограмм обходился по 1,33 доллара. Примерно в одном диапазоне держались в 2022-м закупочные цены на помидоры из Турции, Грузии, Азербайджана и Армении — в среднем от 0,91 до 1,19 доллара за кило, с прошлого года цены на них выросли от 5 до 10 центов. Самые дешевые — помидоры из Киргизии: в 2022-м их закупали в среднем по 0,18 доллара за килограмм, и за год они подорожали на 6 центов. Где их по такой цене можно купить, редакция не знает. Но известно, что объем поставок был небольшим — всего чуть больше 4 тысяч тонн.



А вот Узбекистан цену поднял ощутимо: в 2021-м килограмм томатов в среднем стоил 0,67 доллара, а уже в 2022-м их закупали по 1 доллару за кило. Возможно, конкурентоспособно выглядели бы в этом ряду помидоры из Белоруссии — и по объему ввоза, и по колебанию закупочной цены; но данные таможенной статистики страна закрыла. Впрочем, прошлогодний объем (29,9 тысячи тонн) приехал к нам в среднем по 1,08 доллара, и вряд ли в этом году такие поставки могли бы влиять на среднюю цену импорта.

Но это все на бумаге и в прошлом. Как выяснила «Фонтанка», сегодня на Софийской базе самый вкусный и качественный помидор — узбекистанский, его отпускают в торговые сети и на рынки по 600 рублей за килограмм. Прибавим сюда наценку торговой сети и получим помидоры по 980 рублей за кило в «Азбуке вкуса», по 833 рубля — в Super Babylon и по 1200 рублей — в компании «Плод», торгующей в Интернете «элитными» овощами.



Они вкусные, понимаете? Остальные помидоры — просто помидоры. Они такие же, как созревшие на корню. Они приходят аккуратненькие, в ящичках и салфеточках, — объяснила «Фонтанке» менеджер в магазине Super Babylon. Ретейлеры, ориентированные на средний класс, чуть приземленнее в расценках: по 485 рублей за кило можно найти томаты в «Дикси», по 239 — в «О’кее» и «Ленте», но будут ли они узбекскими, покупатель вряд ли узнает: производителя на этикетке нет.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Сенном рынке корреспондент «Фонтанки» отыскал помидоры еще дешевле — по 80 рублей, с виду совершенно нормальные, продавцы нахваливают. Видимо, так и работает рынок — выбирай, что хочешь.



Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

