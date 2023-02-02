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    В Екатеринбурге пытаются пристроить 12 «кошек-людоедов», которые остались после смерти пожилой хозяйки

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    Екатеринбургские зоозащитники пытаются пристроить 12 кошек после смерти их 85-летней хозяйки. По словам волонтеров, соседи не хотят брать животных, так как те якобы обгрызли тело владелицы. Об этом 2 февраля сообщает Е1.

    «Семья живет в другом городе, кошек принять не смогут. Соседи животных забирать не хотят, потому что они бабушку ели», — рассказала изданию одна из волонтеров.

    85-летняя женщина перестала выходить на связь с близкими 26 января. Спустя 5 дней квартиру вскрыли и нашли пенсионерку мертвой. В полиции уточнили, что смерть не носит криминальный характер.

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    ЕкатеринбургКот ищет хозяинаКошки
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