ФСБ заявила о задержании россиян, готовивших теракты в Свердловской области

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Свердловской области. Задержаны трое россиян, которые якобы выполняли задание украинской стороны. ФСБ считает, что из корыстных побуждений. Об этом 1 февраля пишет ТАСС.



В ходе обысков по местам жительства подозреваемых силовики изъяли украинскую символику, орудие преступлений, а также гаджеты со схемами расположения объектов Свердловской железной дороги. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и содействии террористической деятельности. Фигурантам грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.