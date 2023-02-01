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    ФСБ заявила о задержании россиян, готовивших теракты в Свердловской области

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    22 комментария

    Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Свердловской области. Задержаны трое россиян, которые якобы выполняли задание украинской стороны. ФСБ считает, что из корыстных побуждений. Об этом 1 февраля пишет ТАСС.

    В ходе обысков по местам жительства подозреваемых силовики изъяли украинскую символику, орудие преступлений, а также гаджеты со схемами расположения объектов Свердловской железной дороги. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и содействии террористической деятельности. Фигурантам грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    В конце января ФСБ задержала восьмиклассников, которые повредили ж/д пути в Подмосковье по заданию неизвестных.

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    Свердловская железная дорогаФСБТерактДиверсия
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    Комментарии 22

    lykov2001 Фев 2023 в 12:46
    А О. Скобеева Историю фальсифицирует в прямом эфире российского телевидения: "Глупые и безмозглые подростки". А советское время популязировались "пионеры герои", выпускалась серия книг под этим названием. Странная политика последних лет относит к подросткам и З. Косомдемьянскую, которой на момент гибели было 17 лет.
    +0−0
    Надежда24031201 Фев 2023 в 12:34
    Видимо дядьки взрослые поэтому и наказание должны по взрослому получить.
    +1−0
    Гость01 Фев 2023 в 12:22
    У нас два поколения выросли без каких либо ценностей, без морали. Как можно , живя в стране, гадить в ней же? Вредить своему народу? Это предатели Родины и судить как предателей
    +2−4
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