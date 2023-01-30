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    ФСБ задержала восьмиклассников, которые повредили ж/д пути в Подмосковье по заданию неизвестных

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    Сотрудники управления Федеральной службы безопасности задержали трех учеников восьмого класса, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Задачу им якобы поставили неизвестные, которые связались со школьниками через мессенджер. Об этом 30 января сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

    «УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва — Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — говорится в сообщении.

    Школьникам из Чехова за эту работу якобы предложили деньги.

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