ФСБ задержала восьмиклассников, которые повредили ж/д пути в Подмосковье по заданию неизвестных

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности задержали трех учеников восьмого класса, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Задачу им якобы поставили неизвестные, которые связались со школьниками через мессенджер. Об этом 30 января сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.



«УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва — Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — говорится в сообщении.