Думать надо было, когда ставили. Под Петербургом снесли «памятник примирению»

Всего три года просуществовал в Приморске монумент павшим финским воинам. Ликвидировали его по решению суда. Правда, финские издания в сносе у бывшей лютеранской кирхи увидели политический подтекст.



Мол, монумент разрушили сразу после приезда президента России Владимира Путина в Петербург. Было то в середине января, когда глава государства в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда на встрече с ветеранами отметил, что город в кольце удерживали военные из многих европейских стран. Россия же никогда не указывала на это «в силу толерантности». О снесенном монументе – карточки «Фонтанки».