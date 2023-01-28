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    Думать надо было, когда ставили. Под Петербургом снесли «памятник примирению»

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    Всего три года просуществовал в Приморске монумент павшим финским воинам. Ликвидировали его по решению суда. Правда, финские издания в сносе у бывшей лютеранской кирхи увидели политический подтекст.

    Мол, монумент разрушили сразу после приезда президента России Владимира Путина в Петербург. Было то в середине января, когда глава государства в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда на встрече с ветеранами отметил, что город в кольце удерживали военные из многих европейских стран. Россия же никогда не указывала на это «в силу толерантности». О снесенном монументе – карточки «Фонтанки».

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