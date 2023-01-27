Полиция о ДТП с машиной ГАТИ и автобусом: Пассажиры все вышли и уехали

Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП на Вознесенском проспекте утром 27 января, уезжали оттуда своим ходом. Официальную информацию об аварии «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.



ДТП произошло около 8:30 у дома 9 по Вознесенскому, столкнулись «Форд Фокус» и рейсовый автобус маршрута № 71. «В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры все вышли и уехали», — отметили в главке.

