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    Полиция о ДТП с машиной ГАТИ и автобусом: Пассажиры все вышли и уехали

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП на Вознесенском проспекте утром 27 января, уезжали оттуда своим ходом. Официальную информацию об аварии «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    ДТП произошло около 8:30 у дома 9 по Вознесенскому, столкнулись «Форд Фокус» и рейсовый автобус маршрута № 71. «В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры все вышли и уехали», — отметили в главке.

    Легковой автомобиль, участвовавший в аварии, как уже писала «Фонтанка», принадлежит Государственной административно-технической инспекции. Автобус получил сильные повреждения. В компании, обслуживающей маршрут, заявили, что водитель ГАТИ, выезжая со двора, не пропустил «Волгабас», двигавшийся по выделенной полосе.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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