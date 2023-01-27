Полиция о ДТП с машиной ГАТИ и автобусом: Пассажиры все вышли и уехали

Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП на Вознесенском проспекте утром 27 января, уезжали оттуда своим ходом. Официальную информацию об аварии «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
ДТП произошло около 8:30 у дома 9 по Вознесенскому, столкнулись «Форд Фокус» и рейсовый автобус маршрута № 71. «В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры все вышли и уехали», — отметили в главке.
Легковой автомобиль, участвовавший в аварии, как уже писала «Фонтанка», принадлежит Государственной административно-технической инспекции. Автобус получил сильные повреждения. В компании, обслуживающей маршрут, заявили, что водитель ГАТИ, выезжая со двора, не пропустил «Волгабас», двигавшийся по выделенной полосе.