В Коми полицейские спасли трех медвежат и выкармливали их из бутылочки

Полицейские спасли трех осиротевших медвежат в Республике Коми. Сейчас малышей передали в специальный центр в Тверской области. Подробности 27 января сообщает «МВД Медиа».
«МВД Медиа».
Берлогу случайно повредили во время ночных работ по прокладыванию лежневки в Прилузском районе. Лесорубы остановили работы и услышали тихое рычание. В берлоге были три маленьких медвежонка. Мать-медведица, вероятно, испугалась звуков техники и сбежала.
Малышей перенесли в помещение и вызвали полицию. На место выехали участковые уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов, которые забрали крошечных хищников. «Они привезли их в ближайший населенный пункт, купили детское питание и накормили», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время животные переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.