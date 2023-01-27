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    В Коми полицейские спасли трех медвежат и выкармливали их из бутылочки

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    Полицейские спасли трех осиротевших медвежат в Республике Коми. Сейчас малышей передали в специальный центр в Тверской области. Подробности 27 января сообщает «МВД Медиа».

    «МВД Медиа».

    Берлогу случайно повредили во время ночных работ по прокладыванию лежневки в Прилузском районе. Лесорубы остановили работы и услышали тихое рычание. В берлоге были три маленьких медвежонка. Мать-медведица, вероятно, испугалась звуков техники и сбежала.

    Малышей перенесли в помещение и вызвали полицию. На место выехали участковые уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов, которые забрали крошечных хищников. «Они привезли их в ближайший населенный пункт, купили детское питание и накормили», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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    В настоящее время животные переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

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