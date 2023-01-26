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    Боевые действия на Украине

    Миронов заявил, что Захар Прилепин «ушел добровольцем на фронт»

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    Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин решил принять участие в боевых действиях на Украине. Об этом 26 января заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

    По его словам, писатель будет проходить службу в подразделениях Росгвардии. «Его поступок — отличный пример для подражания для всех российских патриотов и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину», — сказал Миронов.

    Он отметил, что Прилепин имеет боевой опыт в составе ОМОНа, куда пошел служить во время военной кампании в Чечне. А с 2014 года он принимал участие в боевых действиях в составе подразделений ДНР и доставлял гуманитарную помощь в Донбасс.

    РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина уточняет, что тот действительно подписал контракт с Росгвардией и уже отправился в зону СВО «для прохождения службы и выполнения боевых задач».

    «Фонтанка» писала, что в 2021 году Захар Прилепин баллотировался в Госдуму VIII созыва по списку партии «Справедливая Россия — За правду». Однако он отказался от думского мандата.

    Захар Прилепин — российский политический деятель и писатель, автор книг, сборников эссе и рассказов, был ведущим нескольких телепередач. Является сопредседателем партии «Справедливая Россия — За правду». В прошлом служил в ОМОНе, участник чеченских кампаний 1996 и 1999 годов. С декабря 2015 года являлся советником главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. С октября 2016 года по июль 2018 года — заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР (командиром батальона являлся член «Другой России» Сергей Фомченков), с ноября 2016 года — в звании майора. С 28 февраля 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.

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