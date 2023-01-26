Миронов заявил, что Захар Прилепин «ушел добровольцем на фронт»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин решил принять участие в боевых действиях на Украине. Об этом 26 января заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.



По его словам, писатель будет проходить службу в подразделениях Росгвардии. «Его поступок — отличный пример для подражания для всех российских патриотов и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину», — сказал Миронов.



Он отметил, что Прилепин имеет боевой опыт в составе ОМОНа, куда пошел служить во время военной кампании в Чечне. А с 2014 года он принимал участие в боевых действиях в составе подразделений ДНР и доставлял гуманитарную помощь в Донбасс.

