Захар Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы

Захар Прилепин решил отказаться от думского мандата, он передаст его Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу «Справедливой России — За правду». Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря политика.



При этом 22 сентября сопредседатель партии Захар Прилепин заявлял, что готов возглавить фракцию в новом созыве Государственной думы, если такое решение посчитают необходимым.



«Фонтанка» писала, что от думских мандатов также решили отказаться полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер — полпред главы государства в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.