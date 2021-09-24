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Захар Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы

Захар Прилепин решил отказаться от думского мандата, он передаст его Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу «Справедливой России — За правду». Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря политика.

При этом 22 сентября сопредседатель партии Захар Прилепин заявлял, что готов возглавить фракцию в новом созыве Государственной думы, если такое решение посчитают необходимым.

«Фонтанка» писала, что от думских мандатов также решили отказаться полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер — полпред главы государства в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их «состоявшимися и действительными».

Согласно итогам голосования, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Помимо этого в Государственную думу прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии Роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

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Комментарии (16)

Danik
В участках, где эти несостоявшиеся депутаты избирались, провести повторное голосование!
Данных недодепутатов отстранить от выборов и государственных должностей лет на 10-20.
Сразу всё лучше станет!
***_555
Имя продал - и достаточно.
Fradkinshtein
И чем Захар отличается от товарища полицейского, что урны раскурочил, по сути тоже самое. Люди ему голоса отдали а он мОндат депутатский дяде левому...
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