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Собянин, Воробьев и Якушев откажутся от думских мандатов

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер — полпред главы государства в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев откажутся от думских мандатов. Об этом 24 сентября пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в «Единой России».

По словам одного из собеседников информагентства, итоговые списки депутатов восьмого созыва должны быть подготовлены в течение пяти дней, их разместят на сайте ЦИК.

Собянин возглавлял региональную группу «Единой России» №38 по Москве, Воробьев — региональную группу №39 по Подмосковью, Трутнев — региональную группу №1, а Якушев — региональную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их «состоявшимися и действительными».

Согласно итогам голосования, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Помимо этого в Государственную думу прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии Роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

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Комментарии (5)

lnj
Отказался от депутатства, значит обманул государство - пожалуй в тюрьму.
tai
Какое неуважение к избирателям.
Неспроста пытаются следующие выборы сделать электронными. Этот цирк с подставными депутатами не в пользу единой россии
закоренелый ленинградец
А может закон принять - отказался от мандата, он передаётся не следующему по списку твоей партии, а представителю той партии, которая идёт следом. Глядишь и паровозов в виде Шойгу, Лаврова и того же Воробьёва не будет, да и результаты у партий будут несколько иными.
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