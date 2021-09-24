Собянин, Воробьев и Якушев откажутся от думских мандатов

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер — полпред главы государства в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев откажутся от думских мандатов. Об этом 24 сентября пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в «Единой России».



По словам одного из собеседников информагентства, итоговые списки депутатов восьмого созыва должны быть подготовлены в течение пяти дней, их разместят на сайте ЦИК.

