    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, ю-з

    761мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.75eur74.69

    Не помню, значит, не было. В Нижегородской области будут судить забывчивую бабушку за смерть двухлетнего внука

    4278
    7 комментариев

    Пожилую женщину будут судить в Нижегородской области за убийство маленького внука. Бабушку обвиняют в том, что она якобы выбросила малыша в окно, а потом сослалась на провалы в памяти.

    Как сообщает 25 января региональный Следственный комитет, инцидент произошел 8 января прошлого года в доме на Центральной улице в городе Выкса. Следствие полагает, что нетрезвая 63-летняя бабушка сбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа. Экспертиза показала, что ребенок в результате падения в сугроб выжил, но скончался от переохлаждения.

    Вину пенсионерка не признала, заявив об амнезии. Однако психиатры доказали ее вменяемость. Уголовное дело об убийстве малолетнего передано в суд.

    Схожий случай произошел в селе Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа в минувшие выходные. Там пожилой мужчина, которого раздражал плач маленькой внучки его сожительницы, выбросил двухлетнюю девочку в окно со второго этажа. Малышку заметил и подобрал сосед. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Домашнее насилиеУбийство ребенкаБабушка убила внука
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close