Не помню, значит, не было. В Нижегородской области будут судить забывчивую бабушку за смерть двухлетнего внука

Пожилую женщину будут судить в Нижегородской области за убийство маленького внука. Бабушку обвиняют в том, что она якобы выбросила малыша в окно, а потом сослалась на провалы в памяти.



Как сообщает 25 января региональный Следственный комитет, инцидент произошел 8 января прошлого года в доме на Центральной улице в городе Выкса. Следствие полагает, что нетрезвая 63-летняя бабушка сбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа. Экспертиза показала, что ребенок в результате падения в сугроб выжил, но скончался от переохлаждения.

