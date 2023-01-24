В Аксарке раздраженный мужчина выкинул в окно плачущего двухлетнего ребенка

Ночной плач маленького ребенка вывел из себя жителя села в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Двухлетнюю девочку он выбросил в окно и стал обвиняемым по уголовному делу о покушении на убийство малолетнего.
СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Как сообщает 24 января региональный Следственный комитет, инцидент произошел в ночь на минувшее воскресенье в селе Аксарка. Мужчина 1969 года рождения, которого разъярила плачущая внучка сожительницы, открыл окно и выбросил малышку со второго этажа. В тот момент он был нетрезв. Девочка упала в сугроб, который смягчил удар. Ее крики услышал сосед, занес ребенка в квартиру и вызвал скорую помощь.
Мужчина был задержан. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.