Горсуд Петербурга запустил процесс роспуска муниципального совета округа «Смольнинское»

Городской суд Санкт-Петербурга подтвердил решение районного суда о роспуске муниципальных депутатов округа «Смольнинское». Об этом «Фонтанке» 24 января рассказали участники процесса.

Суд удовлетворил требование прокуратуры города, которая настаивала, что муниципальный совет бездействовал длительное время. После решения апелляционной инстанции начать процедуру роспуска совета должен губернатор Петербурга, обратившись с соответствующим предложением в Законодательное собрание города. Судебное разбирательство длилось почти два года — заседания регулярно откладывали. Дело о роспуске получило ускорение после того, как оппозиционные депутаты «Смольнинского» решили просить Государственную думу объявить импичмент Владимиру Путину. В итоге в сентябре 2022 года суд признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трёх месяцев в 2021 году — глава муниципального совета Григорий Ранков в это время болел.

Тогда же оппозиционных муниципальных депутатов «Смольнинского» оштрафовали на 40–50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии на крыльце муниципального образования. Муниципальный совет округа «Смольнинское» — самый скандальный в Петербурге. По итогу прошедших там выборов в 2019 году партия власти потеряла большинство в совете. Мандаты получили 10 самовыдвиженцев (из них 8 — оппозиционеры, в том числе сторонники штаба Навального*), семь яблочников (в их числе на тот момент глава регионального отделения Екатерина Кузнецова), один коммунист и два единоросса. С тех пор депутаты не единожды пытались договориться и выбрать главу муниципалитета, но приемлемая для большинства кандидатура так и не нашлась, из-за чего руководить советом остался прежний его председатель Григорий Ранков, выборы проигравший.

В 2021 году Ранков перестал созывать заседания муниципального совета, ссылаясь на то, что депутаты принимают противоречащие закону решения, которые нужно оспаривать в суде. Депутаты проводили альтернативные собрания на крыльце муниципалитета — Ранков их легитимными не признавал. Летом 2021 года во время одного из таких собраний на крыльце муниципалитета взорвалась петарда. После резонансного обращения в Государственную думу оппозиционные депутаты эмигрировали. Сейчас свои собрания они проводят уже в других странах.