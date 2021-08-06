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Петербургской полиции предстоит в очередной раз разбираться в политических нюансах жизни муниципалитета Смольнинское: там уже два года не могут договориться несколько групп муниципальных депутатов и прежние власти, а на очередной встрече народных избранников прогремел взрыв. Красный дым и хлопок петарды, управляемой дистанционно, стал поводом для уголовного дела. Оперативники центра по борьбе с экстремизмом выяснили: к ситуации причастен глава конфликтного муниципалитета.

Вечером 4 августа муниципальные депутаты округа Смольнинское встретились, чтобы провести собрание. Местом встречи стало крыльцо муниципалитета. Внутрь их не пускают уже несколько месяцев прежние власти, которые из-за того, что избранные депутаты не смогли договориться, до сих пор остаются у руля.



«Глава муниципалитета Григорий Ранков уже давно не созывает заседания муниципального совета, поэтому мы инициируем их сами. В этот раз нам нужно было обсудить решение одного из судов и ещё несколько вопросов. Каждый раз при такой встрече мы информируем муниципалитет об этом, в этот раз мы тоже сообщали о встрече. Уже через несколько минут после начала из-под крыльца повалил красный дым», — рассказала «Фонтанке» муниципальный депутат Диана Серая.

К беспокойной жизни депутаты привыкли: их уже увозили в полицию, пытаясь сорвать встречи, красили перила на крыльце, где они собирались проводить заседания. Сами оппозиционные депутаты, впрочем, тоже уже не единожды привлекали к себе медийное внимание: на заседаниях демонстративно рвали портреты Путина, снимали со стен изображения президента и меняли на рисунок поэта Пушкина.

«В первый раз, когда задымила шашка, мы прокашлялись, подождали, когда проветрится, и продолжили заседание. Уже под конец под лестницей что-то зашипело, и тогда стало уже не смешно. Раздался такой хлопок, взрыв, что жители соседних домов стали выглядывать. У меня одно ухо не слышало какой-то время», - продолжает Серая. По её словам пожарные и полиция приехали через несколько минут. Вместе с ними депутаты проехали в отдел, где написали объяснительную.



В этот же день свою версию произошедшего рассказывал «Фонтанке» глава муниципалитета Григорий Ранков. «Депутаты МО «Смольнинское» любят привлечь к себе внимание», —говорил он, намекая на то, что сами же собравшиеся и организовали взрыв петарды.

Спустя сутки в петербургском центре по борьбе с экстремизмом нашли повод засомневаться в искренности сказанного Ранковым. Один из сотрудников администрации округа признался, что участвовал в создании дымного шоу. 24-летний Георгий Скляднев не стал скрывать, что нажал на кнопку радиоуправляемого устройства, которое запустило промышленный фейеверк, а инициатива этого шоу, по его словам, исходила от Ранкова.

После беседы с оперативниками центра «Э» сотрудника администрации отправили на допрос в отдел полиции, где уже к тому моменту возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

В пресс-релизе главка, впрочем, о возбуждении дела сообщили несколько иначе: по данным полиции, причастные к инциденту лица решили привлечь внимание к собранию и создать общественный резонанс (фактически это — пересказ предположения Ранкова, что дымовую шашку положил под крыльцо не он, а сами депутаты).



пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Разобраться в акцентах конфликта в петербургском муниципалитете полиции ещё предстоит, опросив и самого Ранкова. По данным «Фонтанки», его ещё не вызывали на беседу в правоохранительные органы. В случае, если это произойдёт, он может вспомнить о существовании 51-й статьи Конституции и отказался что-либо говорить.

В кабинетах чиновников разного уровня, где следят за происходящим в муниципалитете, по данным «Фонтанки», утром 6 августа можно было услышать не только нецензурную лексику, но и конспирологические версии. Например, одна из них связывала произошедшее в Смольнинском с давним конфликтом местных муниципальных властей и спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. Тогда в Законодательном собрании и администрации Центрального района воевали за влияние на районную «Единую Россию» в преддверии муниципальных выборов. В ход шли проверки различного уровня. Итогом стало уголовное дело в отношение главы местной администрации, после выборов её осудили за мошенничество, дав условное наказание.



По итогам прошедших в 2019 году выборов партия власти и вовсе потеряла большинство в совете Смольнинского. Мандаты получили 10 самовыдвиженцев (из них 8 — оппозиционеры, в том числе сторонники Навального), семь яблочников (в их числе на тот момент глава регионального отделения Екатерина Кузнецова), один коммунист и два единоросса. С тех пор депутаты не единожды пытались договориться и выбрать главу муниципалитета, но приемлемая для большинства кандидатура так и не нашлась, из-за чего руководить советом остался прежний его председатель Григорий Ранков, выборы проигравший.

В 2021 году Ранков перестал созывать заседания муниципального совета, ссылаясь на то, что депутаты принимают противоречащие закону решения, которые нужно оспаривать в суде. До этого он регулярно писал на них заявления в полицию, по одному из таких обращений в марте было в возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельной печати, проверка ведётся и в связи с попыткой оппозиционных депутатов перерегистрировать в ЕГРЮЛ совет на избранную ими врио главы Елену Мишкинис.



В июне Ранков обратился в прокуратуру и в Смольнинский районный суд с просьбой распустить муниципальный совет в связи с непроведением заседаний. Очередное заседание должно состояться в середине августа.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

