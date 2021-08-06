Центр «Э» нашел того, кто запустил дымовое шоу у МО «Смольнинское». Он оказался сотрудником муниципалитета

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, 24-летний Георгий Скляднев не стал скрывать, что нажал на кнопку радиоуправляемого устройства, которое запустило промышленный фейеверк. По предварительной информации, сотрудник администрации МО уточнил, что это была не его инициатива, а просьба исполняющего обязанности главы совета депутатов МО «Смольнинское» Григория Ранкова. Мол, именно он дал мужчине дымовую шашку, попросил заложить, а потом следил за запуском через камеры видеонаблюдения, установленные на здании МО на 8-й Советской улице.

По версии доставленного, шашку он заложил накануне около полуночи с приятелем, а место «закладки» огородил лентами, чтобы туда никто не встал случайно.



Как писала «Фонтанка», хлопок и столб красного дыма напугал муниципальных депутатов, которые 4 августа около половины восьмого вечера на крыльце давали интервью по поводу предстоящих выборов.



Сам Ранков в разговоре с «Фонтанкой» намекал, что таким образом участники муниципального совета пытаются привлечь к себе внимание. На вопрос «Фонтанки» 6 августа о причастности к появлению дыма он ответить не смог, сославшись на занятость.

