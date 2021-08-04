«Любят привлечь к себе внимание». Григорий Ранков намекнул на исполнителя дымового шоу у здания МО «Смольнинское»

«Я от полиции узнал, что произошло задымление на крыльце муниципалитета. В этот момент там что-то делали депутаты. Я полиции предоставил записи с камер видеонаблюдения, мы обратили внимание на то, что группа депутатов стоит на крыльце и смотрит на то место, откуда через несколько секунд начинает валить дым. Со слов сотрудников полиции, была активирована дымовая шашка», — рассказал Ранков.

Он пояснил, что на вопрос, с какой целью это делалось, ответит только исполнитель. «Депутаты МО «Смольнинское» любят привлечь к себе внимание», — отметил Ранков.

4 августа после хлопка из-под крыльца здания совета депутатов повалил дым малинового цвета. Судя по опубликованным в соцсетях видео, народных избранников это повеселило.

В июле стало известно, что МО «Смольнинское» грозит роспуск. Прокуратура Центрального района Петербурга подала иск с просьбой установить, что совет муниципального образования «Смольнинское» не собирался более трех месяцев подряд. В июне 2021 года аналогичный иск подали исполняющий обязанности главы совета «Смольнинского» Григорий Ранков и петербуржец Юрий Авдеев, однако им было отказано.

В сентябре 2019 года в муниципальном образовании победу на выборах одержали независимые и оппозиционные депутаты. Однако они не могут договориться между собой, в том числе об избрании главы округа, из-за чего эти обязанности исполняет Ранков (он не избрался) как глава совета прошлого созыва. По одному из его заявлений было возбуждено уголовное дело об изготовлении поддельной печати. Также правоохранители проводят проверку в связи с попыткой перерегистрировать в ЕГРЮЛ главу совета на избранную Елену Мишкинис.