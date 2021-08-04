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Депутатам МО «Смольнинское» подложили дымовую шашку и взрывпакет

Файер подожгли у входа в здание муниципального совета МО «Смольнинское» в Петербурге вечером 4 августа. Густому дыму малинового цвета предшествовал громкий хлопок. В 19:00 в здании планировалось провести заседание совета.

Исполняющий обязанности главы совета Григорий Ранков в данный момент находится в полиции. Об этом он сообщил корреспонденту «Фонтанки».

В июле стало известно, что МО «Смольнинское» грозит роспуск. Прокуратура Центрального района Петербурга подала иск с просьбой установить, что совет муниципального образования «Смольнинское» не собирался более трех месяцев подряд. В июне 2021 года аналогичный иск подали исполняющий обязанности главы совета «Смольнинского» Григорий Ранков и петербуржец Юрий Авдеев, однако им было отказано.

Фото: Читатель «Фонтанки» Олег
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В сентябре 2019 года в муниципальном образовании победу на выборах одержали независимые и оппозиционные депутаты. Однако они не могут договориться между собой, в том числе об избрании главы округа, из-за чего эти обязанности исполняет Ранков (он не избрался) как глава совета прошлого созыва. По одному из его заявлений было возбуждено уголовное дело об изготовлении поддельной печати. Также правоохранители проводят проверку в связи с попыткой перерегистрировать в ЕГРЮЛ главу совета на избранную Елену Мишкинис.

Фото: Читатель «Фонтанки» Олег

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Комментарии (1)

ASK777
Судя по видео, они сами и подложили. Только отрепетировать нормально не успели или актерского таланта маловато...
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