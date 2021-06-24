Глава муниципалитета Смольнинское, где два года назад победила оппозиция, требует через суд распустить совет

Как говорится в исковом заявлении, с 24 декабря 2020 года по 24 марта 2021 года депутаты не собирались так, как это должно быть в установленном законом порядке. По версии истцов, это является основанием для того, чтобы губернатор Петербурга Александр Беглов обратился в Законодательное собрание с проектом о роспуске совета муниципальных депутатов.

«По закону я должен созывать заседание муниципального совета не реже, чем раз в три месяца. 6 января я направил избранным депутатам повестку заседания, но кворума не было. В апреле также созвал заседание, но не пришёл уже сам — болел. Провели они заседание или нет, я не знаю, никаких документов я не видел, а видео «Вконтакте» я не смотрю, возможно, там декорации из «Ленфильма»», — заявил «Фонтанке» Ранков.

Отметим, что в муниципалитете Смольнинское победившие оппозиционные депутаты уже два года не могут договориться друг с другом. Из-за этого главой муниципалитета остаётся проигравший выборы единоросс Григорий Ранков. Последние несколько месяцев он не созывает муниципальный совет, ссылаясь на то, что депутаты принимают противоречащие закону решения, которые нужно оспаривать в суде. Также он регулярно пишет на них заявления в полицию, по одному из таких обращений в марте было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельной печати, проверка ведётся и в связи с попыткой оппозиционных депутатов перерегистрировать в ЕГРЮЛ совет на избранную ими врио главы Елену Мишкинис.