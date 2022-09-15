Ещё троих депутатов из Смольнинского оштрафовали за дискредитацию армии

Накануне суд оштрафовал по аналогичной статье на 46 тысяч рублей их коллегу Никиту Юферева. А днём ранее — Дмитрия Палюгу на 47 тысяч рублей. Именно он инфицировал обращение муниципальных депутатов Смольнинского с предложением отправить в отставку президента. Остальные проголосовали за это предложение.

Муниципальные депутаты округа Смольнинское в центре Петербурга вечером 7 сентября провели встречу на крыльце муниципалитета. На ней они проголосовали за то, чтобы обратиться в Государственную думу и предложить ей отстранить президента от власти из-за ситуации на территории Украины. После этого депутатов вызвали в полицию и составили протоколы о дискредитации армии.

В 2019 году в округе Смольнинское победили оппозиционеры. Мандаты получили 10 самовыдвиженцев, семь яблочников, один коммунист и два единоросса. Депутаты пытались договориться и выбрать главу муниципалитета, но приемлемая для большинства кандидатура так и не нашлась, из-за чего руководить советом остался прежний его председатель — единоросс Григорий Ранков, выборы проигравший. Он неоднократно пытался инициировать роспуск муниципального совета. После обращения муниципальных депутатов в Госдуму суд по этому поводу, длившийся год, разрешил губернатору инициировать этот процесс.