Муниципальные депутаты из Смольнинского пошли по статье

Полиция заинтересовалась заявлением петербургских муниципалов — они замахнулись на Путина.



Муниципальные депутаты МО «Смольнинское» Фото: Будничный Поделиться Поделиться





Пять депутатов МО «Смольнинское» 9 сентября получили протоколы о дискредитации российской армии. За два дня до этого они в центре Петербурга провели встречу на крыльце муниципалитета. Такая форма собраний представителей муниципального совета уже традиционна: из-за конфликта в муниципалитете их не пускают внутрь. На встрече депутаты решили обратиться в Государственную думу с просьбой отстранить президента от власти. Причина в заявлении описывалась подробно, но если коротко — из-за специальной военной операции на территории Украины.



Это не первое подобное заявление, которое принимают депутаты «Смольнинского». В марте они уже направляли запрос президенту с критикой спецоперации. Один из депутатов, Никита Юферев, после этого лично писал Владимиру Путину и предлагал прекратить спецоперацию. Ответ он получил из управления президента по работе с обращениями граждан. В нём говорилось, что предложение рассмотрено, но не удовлетворено. До 24 февраля в муниципалитете также не стеснялись широких жестов: тот же Юферев прославился тем, что в 2020 году порвал портрет, который, как он позже заявлял полиции, висел в кабинете местной администрации и на котором был изображён «человек, похожий на главнокомандующего».



В самом муниципалитете же последние несколько лет царит бардак. После выборов в 2019 году партия власти потеряла большинство в совете. Мандаты получили 10 самовыдвиженцев, семь яблочников, один коммунист и два единоросса. Попытки выбрать главу муниципалитета не увенчались успехом — депутаты не смогли договориться. Руководить советом остался прежний председатель, единоросс Григорий Ранков, выборы проигравший. В 2021 году он перестал созывать заседания муниципального совета, ссылаясь на то, что депутаты принимают противоречащие закону решения, которые нужно оспаривать в суде. Затем Ранков обратился в прокуратуру и в Смольнинский районный суд с просьбой распустить муниципальный совет в связи с непроведением заседаний. Впрочем, суды не встали на его сторону. Теперь заседания раз в несколько месяцев он проводит, но решения, которые на них принимаются, не подписывает. Собственные встречи проводят депутаты и без его инициативы. Их он тоже не признаёт, утверждая, что лишь он имеет право инициировать заседания совета. То же касается последней встречи.



По идее, именно глава муниципалитета должен подписать и последнюю инициативу. Впрочем, авторы обращения считают, что теоретически это может сделать и другой представитель совета. В любом случае обращение пока не подписано и не отправлено.

Вечером 8 сентября семерых участников голосования вызвали в полицию для составления протокола о дискредитации российской армии.

Как рассказали «Фонтанке» депутаты, в итоге пятеро вышли с протоколами: Дмитрий Балтруков, Никита Юферев, Нина Киселева, Иван Чеботарь и Дмитрий Палюга. Всех их обвинили по административной статье 20.3.3 КоАП РФ. Двое, воздержавшихся при голосовании, остались без протоколов. За первое нарушение этой статьи им может грозить штраф по 50 тысяч рублей.



Для Балтрукова это уже второй протокол о дискредитации российской армии. Первый на него составили буквально месяц назад — из-за поста во «ВКонтакте» о подаче в конце февраля заявки на пацифистский митинг. Как он сообщил «Фонтанке», тот протокол ещё не рассматривал суд. По принятому весной закону за повторное нарушение в течение года статьи о дискредитации армии может последовать уголовное преследование. Однако, по мнению Балтрукова, на момент составления протокола по нынешней ситуации не было доказано в суде, что до этого он что-то нарушал, то есть повторным нарушением это будет назвать сложно.



Суд по рассмотрению протоколов пока не назначен. Собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, уверен, что с делом затягивать не будут.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

