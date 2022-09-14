Второго депутата из округа Смольнинского оштрафовали за дискредитацию российской армии, но на тысячу меньше

Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал на 46 тысяч рублей муниципального депутата Никиту Юферева по статье 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал, что поддержка обращения в Государственную думу с просьбой об импичменте президенту была административным нарушением.



Ранее коллегу Юферева Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей. Именно он инициировал обращение муниципальных депутатов Смольнинского. Оба депутата намерены оспаривать решения суда.

