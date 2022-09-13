Депутата округа «Смольнинское» оштрафовали за дискредитацию российской армии

Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал на 47 тысяч рублей муниципального депутата Дмитрия Палюгу по статье 20.3.3 КоАП РФ. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», суд признал, что инициированное им обращение в Государственную думу об импичменте Владимира Путина было административным нарушением.

Как говорится в протоколе, муниципальные депутаты 7 сентября провели встречу на крыльце муниципалитета, в рамках которой Палюга обратился к неопределённому кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти. Обвинение сочло, что обращением к Государственной думе с призывом отправить в отставку президента депутат «публично взывал к воспрепятствованию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации и специальной военной операции».

В суде посмотрели видео с проведённой встречи, кроме того, полиция в протоколе отчиталась об изучении самого документа, опубликованного в запрещённой в РФ соцсети.



Адвокат муниципального депутата Никифор Иванов настаивал, что полицейские, составлявшие протокол, ошиблись не только адресом (крыльцо муниципального совета расположено на Суворовском, а не на Одесской улице), но и в формулировках. Например, по его словам, Палюга обращался не к неопределённому кругу лиц, а к вполне конкретным — пришедшим на встречу депутатам. «Утверждение, что речь Палюги направлена на дискредитацию действующей власти Российской Федерации, не соответствует действительности», — добавил адвокат. По его словам, муниципальный депутат пользовался предоставленными ему законодательством правами — обращаться в Госдуму.

