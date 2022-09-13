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    Депутата округа «Смольнинское» оштрафовали за дискредитацию российской армии

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    Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал на 47 тысяч рублей муниципального депутата Дмитрия Палюгу по статье 20.3.3 КоАП РФ. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», суд признал, что инициированное им обращение в Государственную думу об импичменте Владимира Путина было административным нарушением.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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    Как говорится в протоколе, муниципальные депутаты 7 сентября провели встречу на крыльце муниципалитета, в рамках которой Палюга обратился к неопределённому кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти. Обвинение сочло, что обращением к Государственной думе с призывом отправить в отставку президента депутат «публично взывал к воспрепятствованию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации и специальной военной операции».

    В суде посмотрели видео с проведённой встречи, кроме того, полиция в протоколе отчиталась об изучении самого документа, опубликованного в запрещённой в РФ соцсети.

    Адвокат муниципального депутата Никифор Иванов настаивал, что полицейские, составлявшие протокол, ошиблись не только адресом (крыльцо муниципального совета расположено на Суворовском, а не на Одесской улице), но и в формулировках. Например, по его словам, Палюга обращался не к неопределённому кругу лиц, а к вполне конкретным — пришедшим на встречу депутатам. «Утверждение, что речь Палюги направлена на дискредитацию действующей власти Российской Федерации, не соответствует действительности», — добавил адвокат. По его словам, муниципальный депутат пользовался предоставленными ему законодательством правами — обращаться в Госдуму.

    Это не убедило судью. Палюге назначили штраф в 47 тысяч рублей. Это на три тысячи меньше максимального наказания.

    Напомним, что муниципальные депутаты округа «Смольнинское» в центре Петербурга вечером 7 сентября провели встречу на крыльце муниципалитета. На ней они проголосовали за то, чтобы обратиться в Государственную думу и предложить ей отстранить Владимира Путина от власти из-за ситуации на территории Украины. После этого депутатов вызвали в полицию и составили протоколы о дискредитации армии.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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