Петербургские больницы, которые закрывались для работы с СOVID-19, снова принимают плановых пациентов

В «зеленую зону» работы перешел стационар-трансформер клинической больницы Святителя Луки.
Об этом 20 января сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению. С этого дня в корпусе, где раньше проходили лечение пациенты с инфекционным заболеваниями, в том числе и СOVID-19, снова заработал Центр медицинской реабилитации для пациентов с неврологическими заболеваниями. Также начали прием врачи разных специализаций, восстановлена плановая работа амбулаторно-консультативного отделения. В комитете отмечают, что при необходимости, корпус снова сможет перепрофилироваться на прием инфекционных больных.
В Госпитале для ветеранов войн с 18 января также вывели из инфекционного строя вывели 120 коек. В стационаре также возобновили работу травматологическое и неврологическое отделения.