    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    761мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.85eur74.41

    COVID-19

    Петербургские больницы, которые закрывались для работы с СOVID-19, снова принимают плановых пациентов

    548
    обсудить

    В «зеленую зону» работы перешел стационар-трансформер клинической больницы Святителя Луки.

    Об этом 20 января сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению. С этого дня в корпусе, где раньше проходили лечение пациенты с инфекционным заболеваниями, в том числе и СOVID-19, снова заработал Центр медицинской реабилитации для пациентов с неврологическими заболеваниями. Также начали прием врачи разных специализаций, восстановлена плановая работа амбулаторно-консультативного отделения. В комитете отмечают, что при необходимости, корпус снова сможет перепрофилироваться на прием инфекционных больных.

    В Госпитале для ветеранов войн с 18 января также вывели из инфекционного строя вывели 120 коек. В стационаре также возобновили работу травматологическое и неврологическое отделения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КовидБольницы Петербурга
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close