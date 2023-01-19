Хотите успеть искупаться в крещенской купели? У вас ещё есть несколько часов

К полудню 19 января в купелях Петербурга, по данным МЧС, окунулись более 13 тысяч человек. Если вы хотите пополнить этот список, у вас есть ещё несколько часов.



«На данный момент каких-либо серьезных происшествий на водоемах Петербурга не зарегистрировано. Крещенские купания продолжатся еще в течение нескольких часов», — сообщает городское ГУ МЧС.



На территории Петербурга обустроена 21 купель — меньше, чем в прошлом году, из-за оттепели. Рядом дежурят спасатели, медики и добровольцы. В общей сложности в обеспечении безопасности крещенских купаний в городе задействованы 320 человек и 27 единиц техники.

