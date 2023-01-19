Хотите успеть искупаться в крещенской купели? У вас ещё есть несколько часов

К полудню 19 января в купелях Петербурга, по данным МЧС, окунулись более 13 тысяч человек. Если вы хотите пополнить этот список, у вас есть ещё несколько часов.
«На данный момент каких-либо серьезных происшествий на водоемах Петербурга не зарегистрировано. Крещенские купания продолжатся еще в течение нескольких часов», — сообщает городское ГУ МЧС.
На территории Петербурга обустроена 21 купель — меньше, чем в прошлом году, из-за оттепели. Рядом дежурят спасатели, медики и добровольцы. В общей сложности в обеспечении безопасности крещенских купаний в городе задействованы 320 человек и 27 единиц техники.
Православные сегодня отмечают праздник Крещения Господня. По традиции, в этот день, а также в предшествующий ему Крещенский сочельник верующие окунаются в проруби. «Фонтанка» показывала, как купаются в Озерках и в Неве, и провела опрос среди читателей, принимают ли они участие в этом мероприятии. Для
ГУ МЧС просит тех, кто еще только собирается совершить обряд омовения, быть предельно осторожными и внимательными, рассчитывать свои силы и соблюдать правила безопасности. Где в городе можно окунуться, как это делать безопасно и не получить штраф, читайте на «Фонтанке».