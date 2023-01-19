СМИ: Венгрия попросила исключить девять человек из антироссийского санкционного списка ЕС

Венгрия попросила Еврокомиссию (ЕК) исключить девять человек из списка санкций, введённых ЕС в отношении России. Об этом 19 января сообщают российские СМИ со ссылкой на американское издание Politico.



По данным издания, против этой инициативы выступила Польша, её поддержали страны Балтии. На выходных ЕК собирается провести консультации по поводу десятого пакета санкций в адрес России с постпредами стран Евросоюза. По данным некоторых СМИ, речь может идти о предпринимателях Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.

