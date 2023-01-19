СМИ: Венгрия попросила исключить девять человек из антироссийского санкционного списка ЕС

Венгрия попросила Еврокомиссию (ЕК) исключить девять человек из списка санкций, введённых ЕС в отношении России. Об этом 19 января сообщают российские СМИ со ссылкой на американское издание Politico.
По данным издания, против этой инициативы выступила Польша, её поддержали страны Балтии. На выходных ЕК собирается провести консультации по поводу десятого пакета санкций в адрес России с постпредами стран Евросоюза. По данным некоторых СМИ, речь может идти о предпринимателях Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.
Напомним, 16 декабря прошлого года в действие был введён девятый пакет санкций Евросоюза против России. В чёрный список включили 141 человека и 49 юрлиц. Кроме того, была начата процедура лишения эфира в ЕС четырёх российских телеканалов, введены ограничения в отношении трёх российских банков, а также ряд экспортных запретов.
Десятый пакет ограничений ЕС против России, как сообщало Reuters, должен быть готов к годовщине начала военной операции на Украине. Дипломаты из Польши и Литвы указывали, что страны хотят добиться запрета на ряд российских СМИ, ограничений на российский ядерный сектор, прекращения торговли алмазами, а также отключить больше банков РФ от системы SWIFT.