Reuters: Десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к концу февраля

Десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к годовщине начала военной операции на Украине. Об этом стало известно 13 января из сообщения Reuters, который ссылается на дипломатов из Польши и Литвы.

Страны хотят добиться запрета на ряд российских СМИ, ограничений на российский ядерный сектор, прекращения торговли алмазами, а также отключить больше банков РФ от системы SWIFT, пишет агентство.

«Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», — заявил один из источников.