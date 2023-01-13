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    Экономика и санкции

    Reuters: Десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к концу февраля

    1979
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    Десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к годовщине начала военной операции на Украине. Об этом стало известно 13 января из сообщения Reuters, который ссылается на дипломатов из Польши и Литвы.

    Страны хотят добиться запрета на ряд российских СМИ, ограничений на российский ядерный сектор, прекращения торговли алмазами, а также отключить больше банков РФ от системы SWIFT, пишет агентство.

    «Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», — заявил один из источников.

    По словам дипломатов, санкциям стоит подвергнуть и Белоруссию — как страну, которая оказывает России помощь в конфликте с Украиной.

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