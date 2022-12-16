Девятый пакет антироссийских санкций вступил в силу. В него попали Лепс, Гоблин, российская армия и флот

Девятый пакет антироссийских санкций опубликован 16 декабря в «Официальном журнале ЕС» и вступил в силу. В списке оказались телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), а также режиссер Никита Михалков.



Также санкции ввели против российской армии и силовиков. В списке — ВС РФ, Росгвардия, ВКС, Воздушно-десантные силы, Сухопутные войска и ВМФ. Под санкциями «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», связанные с ВПК организации и Роскомнадзор.

