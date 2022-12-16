Девятый пакет антироссийских санкций вступил в силу. В него попали Лепс, Гоблин, российская армия и флот

Девятый пакет антироссийских санкций опубликован 16 декабря в «Официальном журнале ЕС» и вступил в силу. В списке оказались телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), а также режиссер Никита Михалков.
Также санкции ввели против российской армии и силовиков. В списке — ВС РФ, Росгвардия, ВКС, Воздушно-десантные силы, Сухопутные войска и ВМФ. Под санкциями «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», связанные с ВПК организации и Роскомнадзор.
Кроме того, в девятом санкционном пакете оказались вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента РФ Максим Орешкин, сын Юрия Ковальчука Борис, жена Татьяна и его племянники — Кирилл со Степаном.
Еще в списке парламентарии, главы российских регионов, «Русское имперское движение», клуб «Русич», Союз добровольцев Донбасса.
В пакете есть и банки — Московский кредитный банк, Дальневосточный банк.