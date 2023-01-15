В «Ленкоме» отменили прощание с Инной Чуриковой. Решением семьи церемонию переносят

В «Ленкоме Марка Захарова», старейшей актрисой которого была Инна Чурикова, отменена назначенная на вторник гражданская панихида. Об этом 15 января предупредили в театре.



Церемонию прощания перенесли в храм Христа Спасителя. Она состоится в верхней церкви храма в одиннадцать часов утра 17 января. Предполагалось, что в этот же день в полдень прощаться с королевой сцены будут в её родном «Ленкоме». Директор театра Марк Варшавер ранее говорил, что мероприятие «конечно, пройдёт на сцене». По его словам, это принципиально важно.

